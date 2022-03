Gabung Agensi AS, Bintang Squid Game Ini Siap Garap Proyek Internasional

BINTANG serial drama Korea Squid Game Lee Jung-jae menandatangani kontrak dengan agensi bakat Amerika Serikat (AS), Creative Artists Agency (CAA), sebagai persiapan melompat ke panggung dunia.

Kemarin, Squid Game mencatat rekor setelah menang di Screen Actors Guild (SAG) Awards. Serial drama Korea itu membawa pulang tiga piala pada ajang penghargaan khusus bagi para pemeran tersebut.

Lee Jung-jae dan Jung Ho-yeon berhasil menjadi aktor dan aktris terbaik serial drama. Ditambah dengan raihan piala bagi para pemeran pengganti. Ini menjadi pertama kalinya tayangan televisi nonbahasa Inggris menang di SAG.

Sehari sebelumnya, Lee Jung-jae dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan Creative Artists Agency (CAA), agensi AS yang menangani sutradara, produser dan aktor. Agensi tersebut juga yang menaungi Steven Spielberg, Brad Pitt, dan Will Smith.

"Berdasarkan jaringan global CAA, Lee Jung-jae akan lebih aktif di pasar global, termasuk Amerika Serikat," kata agensi Lee, Artist Company, dalam pernyataan yang dikutip dari Korea Times, Selasa (1/3).

Untuk proyek berikutnya, Lee akan membuat debut penyutradaraannya lewat film Hunt, yang juga akan dibintanginya bersama Jung Woo-sung. Film ini juga ditulis dan diproduksi oleh Lee.

Film terakhirnya, Deliver Us From Evil, diputar di Publicis Cinemas di Paris, Minggu (27/2), menyusul permintaan dari penggemar di Prancis yang ingin menonton film Lee. Film laga tersebut diputar selama Festival Film Korea ke-15 pada 2020.

Aktor berusia 50 tahun itu terpilih sebagai duta global untuk Seoul Fashion Week yang akan digelar 18-23 Maret dalam versi hibrida.

Tahun ini, empat merek desainer lokal EENK, LIE, WNDERKAMMER dan DOUCAN akan menyelenggarakan peragaan busana selama Paris Fashion Week.

Sementara, Jumat (25/2) silam, soundtrack fitur debut layar Lee, The Young Man (1994) dirilis ulang. Album ini berisi 14 lagu, termasuk Where the Road Ends yang dinyanyikan Lee.

Dalam film tersebut, Lee berperan sebagai model muda yang memanipulasi orang-orang di sekitarnya dalam pencariannya yang tidak ada habisnya untuk kesenangan finansial.

Tahun ini, ia juga dinominasikan untuk Aktor Televisi Terbaik Serial Drama di Golden Globe dan Critic Choice. Lee menjadi aktor pertama dari Asia yang menerima nominasi di ketiga (termasuk SAG) penghargaan bergengsi dalam kategori tersebut.

Lee sebelumnya memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Penghargaan Seni Baeksang ke-31, Penghargaan Grand Bell ke-33 dan Penghargaan Blue Dragon ke-16. (OL-1)