Benedict Cumberbatch Dianugerahi Hollywood Walk of Fame

Aktor asal Inggris Benedict Cumberbatch dianugerahi bintang di Hollywood Walk of Fame pada Senin (28/2) waktu setempat.

Pemeran film "The Power of the Dog" (2021) itu dipuji oleh kepala Marvel Studios Kevin Feige dan sutradara "Star Wars" dan "Star Trek" JJ Abrams pada upacara yang digelar di Tinseltown, Amerika Serikat.

Cumberbatch, yang juga memainkan peran utama dalam film mendatang "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", menggambarkan bintang Hollywood Walk of Fame yang ia dapatkan sebagai kehormatan yang luar biasa.

"Saya orang Inggris, jadi sebagian dari diri saya merasa ini sangat menyakitkan. Bagian lain dari diriku cukup menikmati pukulan ego yang besar ini," katanya kepada para penggemar, dikutip dari AFP pada Selasa.

Dalam pidatonya, ia menyerukan tindakan terhadap perubahan iklim dan mengungkapkan duka bagi orang-orang yang terkena dampak Covid-19.

Selain itu, Cumberbatch juga mengecam serangan Rusia di Ukraina dan menyerukan tindakan untuk menghentikan konflik tersebut.

"Kita tidak bisa mundur lagi. Ini bukan lagi waktunya untuk menunjukkan sifat keserakahan atau kemalasan dalam keaktifan atau ketidakmampuan. Kita harus bertindak. Dukung organisasi hak asasi manusia ... tekan politisi Anda, bank Anda, industri Anda untuk mengakui apa pun yang dapat Anda lakukan untuk membantu," katanya.

Pemeran utama serial BBC "Sherlock" (2010-2017) itu telah masuk nominasi Oscar kategori aktor terbaik untuk perannya sebagai Phil Burbank di "The Power of the Dog" karya sutradara Jane Campion. Nominasi Cumberbatch merupakan salah satu dari total 12 nominasi yang didapatkan oleh drama psikologis berlatar di Montana 1920-an itu.

Cumberbatch akan bersaing untuk memperebutkan Oscar melawan aktor-aktor lainnya seperti Javier Bardem, Andrew Garfield, Will Smith, dan Denzel Washington. Gala Academy Awards ke-94 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret. (Ant/OL-12)