Benedict Cumberbatch Dapat Bintang di Hollywood Walk of Fame

AKTOR Inggris Benedict Cumberbatch mendapatkan bintang di Hollywod Walk of Fame, Senin (28/2), beberapa pekan sebelum perhelatan Piala Oscar.

Bintang film The Power of the Dog itu mendapatkan pujian dari kepala Marvel Studios Kevin Feige serta sutradara Star Trek JJ Abrams dalam upacara peresmian bintang itu.

Cumberbatch yang berperan sebagai Doctor Strange di Marvel Cinematic Universe menyebut bintang yang diterimanya adalah sebuah kehormatan besar.

Baca juga: Troy Kotsur, Aktor Tuli Pertama yang Raih SAG Awards

"Saya merasa sangat bangga menerima bintang ini," ujar Cumberbatch.

Dalam pidatonya, Cumberbatch menyerukan dunia agar mengambil langkah memerangi perubahan iklim dan membantu mereka yang terpengaruh oleh pandemi covid-19.

Dua juga mengecam invasi Rusia ke Ukraina dan menyerukan kepada dunia untuk mengambil langkah agar aksi itu dihentikan.

"Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bertindak. Dukung organisasi HAM, desak politisi Anda, bank Anda, dan industri Anda sebagai upaya Anda berpartisipasi," ungkapnya.

Cumberbatch meraih nominasi Piala Oscar untuk kategori aktor terbaik lewat perannya sebagai Phil Burbank dalam film The Power of the Dog.

Dia bersaing dengan Javier Bardem, Andrew Garfield, Will Smith, dan Denzel Washington.

Piala Oscar ke-94 aan digelar pada 27 Maret mendatang. (AFP/OL-1)