Morgxn Rilis Versi Deluxe Album Meridian

PENYANYI dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Morgxn, merilis versi deluxe album Meridian miliknya yang merupakan gabungan dari 2 EP terakhirnya, Meridian vol. 1 dan Meridian vol. 2.

Album Meridian [extended edition] menampilkan lagu terbaru If I Knew You in A Past Life dan sejumlah versi terbaru lagu andalannya, Wonder.

"Meridian membahas lebih ke tentang perjalanan yang dilalui dibanding destinasinya,” ujar Morgxn. “Album ini membahas misteri yang berada di luar penglihatan kita. Untuk mencapai titik puncak, hal-hal di sekitar kita harus hancur. Ada banyak momentum seperti halnya sebuah pesawat yang lepas landas. Namun, bukannya melayang di udara, pesawat itu menabrak sebuah tembok. Di balik tembok itu adalah sebuah dunia baru yang penuh keajaiban. Pertanyaan yang ditanyakan selalu lebih penting dibanding jawabannya. Pemandunya adalah diri kita sendiri, hewan-hewan di sekitar kita dan alam. Perjalanannya selalu berubah-ubah. Evolusi diri. Evolusi manusia.”

Morgxn melanjutkan, “Perjalananku menuju puncak banyak bercerita tentang hal-hal yang hancur dan juga hal-hal yang akhirnya terbentuk. Layaknya seperti sebuah selebrasi dalam mencari sebuah hal baru meski kita belum melihatnya. Album ini merangkum perjalananku sebagai seorang musisi independen. Kata Meridian datang kepadaku dalam sebuah mimpi dan lagu-lagu di album ini membantuku selama 2 tahun terakhir. Sekarang aku telah merilisnya dan melanjutkan perjalanan ini. Berkembang terus seraya aku maju ke depan.”

Album terbaru Morgxn dirilis menyusul EP Meridian: vol. 1 dan Meridian: vol. 2 yang dirilis sepanjang 2021 dan mendapatkan dukungan di penjuru Asia dengan single-single seperti Dont't Think About It dan How Do You Hold What Hurts yang dimainkan di berbagai stasiun radio ternama Tanah Air.

Lahir di Nashville, Morgan Isaac Karr yang dikenal sebagai Morgxn merilis album perdananya Vital pada 2018 dengan single utama Home featuring Walk The Moon.

Lagu tersebut masuk ke Top 10 Alternative Radio serta chart Billboard Alternative Songs dan Billboard Rock Airplay. Sepanjang kariernya, Morgxn telah tur bersama nama-nama seperti X Ambassadors, Phoebe Ryan, Skylar Grey, dan telah tampil di banyak festival musik ternama termasuk Lollapalooza, Firefy, dan Hangout.

Selama setahun terakhir, Morgxn telah membangun fanbase-nya di Asia. Saat ini Indonesia masuk ke Top 10 Streaming Market-nya. (RO/OL-1)