Paul McCartney akan Gelar Tur di AS pada Tahun Ini

PAUL McCartney berencana menggelar tur di Amerika Serikat (AS) selama 14 hari di Pacific Northwest musim semi ini, menandai rangkaian pertunjukan langsung pertamanya sejak akhir tur dunia pada 2019.

Tur Got Back akan dibuka pada 28 April di Spokane, Washington, pertunjukan pertama McCartney di kota itu, diikuti dengan konser back-to-back di Climate Pledge Arena di Seattle pada 2-3 Mei, menurut jadwal tur yang diunggah di situs resminya.

Tur itu dijadwalkan untuk menyambangi 11 kota lagi di AS selama enam minggu berikutnya, berakhir di Stadion Met Life di East Rutherford, New Jersey, pada 16 Juni, dua hari sebelum ulang tahun ke-80 McCartney.

Tamasya McCartney pasti akan menjadi sorotan dunia musik arena musim semi dan musim panas 2022, ketika musisi mulai kembali ke pertunjukan langsung, setelah jeda dua tahun karena pandemi covid-19.

McCartney secara luas dianggap sebagai salah satu penulis lagu terbesar abad ke-20 dalam kolaborasi Beatles pada 1960-an dengan mendiang John Lennon.

Dia terakhir berada di sirkuit konser dengan tur dunia yang diakhiri dengan pertunjukan yang terjual habis pada Juli 2019 di Dodger Stadium di Los Angeles.

"Saya mengatakan di akhir tur terakhir bahwa saya akan melihat Anda lagi nanti. Saya berkata, saya akan kembali kepada Anda. Yah, saya kembali," kata musisi itu dalam sebuah pernyataan.

Penulisan dan perekaman lagu tersebut menonjol dalam The Beatles: Get Back, sebuah serial film dokumenter yang baru-baru ini dirilis yang disutradarai oleh Peter Jackson yang mencakup pembuatan album band itu pada 1970 Let It Be.

Tur mendatang termasuk pertunjukan pertama McCartney di Hollywood, Florida; Knoxville, Tennessee; dan Winston-Salem, Carolina Utara.

Dia juga akan bermain di Fort Worth, Texas, untuk pertama kalinya sejak dia muncul di sana pada 1976 bersama Wings, dan di Baltimore untuk pertama kalinya sejak konser Beatles tahun 1964.

Mengakhiri tur Got Back adalah pemberhentian di Boston; Los Angeles; Oakland, California; Orlando, Florida; dan Syracuse, New York.

Tiket untuk umum mulai dijual pada 25 Februari. (Ant/OL-1)