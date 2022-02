Kang Sora Dapat Tawaran Bintangi Can We Be Strangers?

AGENSI PLUM A&C mengonfirmasi aktris Kang Sora telah mendapatkan tawaran untuk membintangi drama Can We Be Strangers? yang akan disutradarai Son Jae Gon.

"Kang Sora mendapatkan tawaran untuk membintangi Can We Be Strangers? dan saat ini sedang meninjaunya. Belum ada yang diputuskan," kata PLUM A&C dikutip dari Soompi, Rabu (23/2).

Can We Be Strangers? merupakan serial over the top (OTT) yang rencananya akan tayang melalui platform streaming wavve.

Sebelumnya, Kang Sora pernah bekerja sama dengan Son Jae Gon untuk film berjudul Secret Zoo. Dalam film tersebut, dia beradu akting dengan Ahn Jae-hong, Park Hyuk-kwon, hingga Jang Seung-jo.

Pada April 2021, Kang Sora menyambut kelahiran anak pertamanya dari pernikahannya dengan sang suami yang berasal dari kalangan nonselebritas. (Ant/OL-1)