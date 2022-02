Andrew Garfield akan Bintangi Serial Under the Banner of Heaven

AKTOR Andrew Garfield akan membintangi Under the Banner of Heaven, sebuah miniseri kriminal baru yang tayang perdana di FX dan Hulu, musim semi ini.

Berdasarkan buku nonfiksi keluaran 2003 karya Jon Krakauer, Under the Banner of Heaven berfokus pada pembunuhan ganda yang dilakukan Ron dan Dan Lafferty, dua saudara Mormon yang membunuh saudara ipar mereka Brenda dan keponakannya Erica pada 1984.

Mereka adalah mantan anggota School of Prophets, sebuah kelompok Mormon fundamentalis kecil, dan Ron mengklaim dia menerima penglihatan dari Tuhan yang memerintahkannya untuk melakukan pembunuhan.

Adaptasi miniseri dari buku ini akan fokus pada Pyre (Garfield), detektif polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus Lafferty.

Saat dia menguraikan misteri dan menemukan bukti yang menghubungkan gereja dengan kejahatan itu, Pyre, seorang Mormon yang taat, mengalami krisis iman yang parah.

Dalam teaser trailernya, terlihat Pyre sedang memeriksa TKP, disandingkan dengan adegan pembaptisan dan kehidupan di kota kecil Utah.

"Bukti menunjukkan hal-hal dan keyakinan yang hanya pernah saya dengar dari rumor. Aku bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang begitu mengerikan bisa terjadi," kata Garfield dikutip dari Variety, Senin (28/2).

Ini menandai peran utama televisi pertama untuk Garfield, yang sampai sekarang hanya berfokus pada film dan teater.

Garfield mendapat nominasi Piala Oscar untuk penampilannya sebagai pemeran utama dalam film musikal Netflix Tick, Tick... Boom! dan baru-baru ini mengulangi perannya sebagai Peter Parker dalam film pahlawan super Spider-Man: No Way Home.

Daisy Edgar-Jones akan berperan sebagai Brenda Lafferty, sementara Ron dan Dan Lafferty diperankan oleh Sam Worthington dan Wyatt Russell.

Denise Gough, Billy Howle, Allen Lafferty, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat, dan Christopher Heyerdahl melengkapi para pemain.

Under the Banner of Heaven awalnya dimaksudkan untuk diadaptasi menjadi film layar lebar pada tahun 2011, dengan Dustin Lance Black sebagai penulis dan Ron Howard dijadwalkan sebagai sutradara.

Black tetap menjadi penulis serial ini, yang disutradarai oleh David Mackenzie dan Isabel Sandoval. Mackenzie dan Black menjadi produser eksekutif bersama Ron Howard, Jason Bateman, Gillian Berrie, Michael Costigan, Anna Culp, Samie Kim Falvey dan Brian Grazer. (Ant/OL-1)