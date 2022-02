Coppola Gunakan Dana Pribadi untuk Film Terbarunya

SUTRADARA Francis Ford Coppola menyatakan akan menggunakan uang pribadi untuk pembuatan film terbarunya.

Sutradara dan penulis film Godfather itu diketahui sedang merencanakan film baru berjudul Megalopolis. Film itu diperkirakan akan menelan biaya US$120 juta (Rp1,7 triliun), demikian laporan dari Variety, dikutip Senin (28/2).

"Saya harus mengumpulkan US$120 juta dan saya harus mulai mengatakan ya dan membayar orang, bagaimana saya melakukannya? Mereka semua melakukannya dengan satu cara.Anda memiliki batas kredit, oke? Saya memiliki batas kredit," ujar Coppola.

"Saya tidak peduli tentang dampak keuangannya. Apa pun. Itu tidak berarti apa-apa bagiku," lanjutnya.

Coppola diketahui menulis Megalopolis pada awal 1980-an dan dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan Oscar Isaac, Forest Whitaker, dan Cate Blanchett untuk meluncurkan film tersebut.

Masalah yang dihadapi Coppola adalah bahwa film tersebut adalah ide orisinal yang ambisius dan mahal sehingga tidak ada studio besar yang mau menyentuhnya.

Coppola mengatakan para eksekutif besar Hollywood bereaksi terhadap Megalopolis dengan cara yang sama seperti saat dirinya memenangkan lima Oscar.

"Sama seperti yang mereka lakukan ketika saya telah memenangkan lima Oscar dan menjadi sutradara film terpanas di kota dan berjalan dengan Apocalypse Now dan berkata, 'Saya ingin membuat ini berikutnya'. Saya memiliki Apocalypse Now. Apakah Anda tahu mengapa saya memiliki Apocalypse Now? Karena tidak ada orang lain yang menginginkannya," ungkap Coppola.

Saya tahu bahwa Megalopolis, semakin pribadi saya membuatnya, dan semakin seperti mimpi dalam diri saya bahwa saya melakukannya, semakin sulit untuk membiayainya," pungkasnya. (Ant/OL-1)