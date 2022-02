Penyanyi dan Aktor Korsel Kim Hyun Joong akan Menikah

PENYANYI dan aktor Korea Selatan (Korsel) Kim Hyun Joong mengumumkan akan segera menikah.

Kim Hyun Joong akan menikah dengan seorang perempuan dari kalangan nonselebritas. Menurut laporan TV Daily, pasangan itu tidak berencana mengadakan pesta pernikahan karena covid-19.

Keduanya juga disebut sebagai pasangan sahabat yang sudah lama saling kenal.

Kim Hyun Joong kemudian membagikan kabar gembira ini melalui konser Words I Want to Say, yang dipersembahkan kepada penggemar.

"Saya tidak yakin bagaimana mengatakan ini. Saya telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup saya dengan seseorang yang telah tinggal di sisi saya saat melalui waktu yang paling sulit dan melelahkan," ujar Kim Hyun Joong dilansir Soompi, Senin (28/2).

"Ketika saya merenungkan kehidupan yang saya jalani sampai sekarang, saya telah menerima begitu banyak perhatian dan cinta. Saya dengan tulus berterima kasih kepada Anda semua para penggemar karena tetap setia di sisi saya selama hari-hari tergelap dan tersulit saya," lanjutnya.

Bagi Kim Hyun Joong, konser tersebut sangatlah berarti karena bisa bertemu dan berbagi cinta secara langsung kepada penggemar. Dukungan serta cinta yang diberikan oleh penggemar, membuatnya mampu untuk mengambil keputusan di dalam hidupnya.

"Saya merasa akan menyesalinya sepanjang hidup jika saya hanya mengekspresikan diri saya melalui kata-kata, mengingat cinta dan dukungan tidak terbatas yang saya terima dari penggemar, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini di konser ini untuk membagikan berita ini," kata Kim Hyun Joong.

Sementara itu, agensi Kim Hyun Joong, Henecia juga merilis pernyataan terkait dengan rencana pernikahan artisnya.

"Artis kami Kim Hyun Joong mengumumkan pernikahannya di konsernya. Karena kesulitan situasi saat ini (covid-19), pasangan tersebut memutuskan untuk tidak mengadakan upacara," kata agensi Henecia.

"Karena calon pasangannya bukan seorang selebritas, kami berhati-hati dalam merilis berita, jadi kami meminta pengertian orang-orang untuk menahan diri dari spekulasi yang berlebihan," lanjut agensi itu.

Agensi tersebut juga mengatakan hubungan mereka dimulai selama masa yang sulit dan kini keduanya mengambil langkah pertama untuk kehidupan yang baru.

"Kami meminta dukungan hangat semua orang untuk pasangan ini. Kim Hyun Joong berencana untuk bermusik dan melakukan berbagai promo, jadi kami meminta perhatian dan dukungan kalian," ujar Henecia. (Ant/OL-1)