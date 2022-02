Nolan Beri Bocoran Baru Soal Oppenheimer

SINEAS Christopher Nolan mengungkapkan sejumlah detail baru terkait filmnya yang akan datang, Oppenheimer. Nolan dan studio baru-baru ini merilis tampilan perdana dari Cillian Murphy sebagai J Robert Oppenheimer.

Selain itu, dikutip dari Variety, Senin (28/), aktor Kenneth Branagh, yang baru-baru ini meraih nominasi di Oscar untuk Belfast,, akan bersatu kembali dengan Nolan di Oppenheimer, setelah sebelumnya mereka pernah bekerja sama di Dunkirk (2017) dan Tenet (2020).

Branagh akan memainkan peran yang tidak ditentukan dalam tampilan ambisius Oppenheimer dan perannya dalam menciptakan bom atom.

Sementara itu, Branagh, baru-baru ini, juga membintangi Death on the Nile dan mendapatkan nominasi Oscar untuk mengarahkan, memproduksi, dan menulis Belfast.

Universal Pictures and Syncopy juga mengumumkan pengambilan gambar utama untul film Oppenheimer telah dimulai. Cillian Murphy sebagai Oppenheimer pun dalam cuplikan foto perdana digambarkan menatap tajam sambil merokok, yang sesuai berdasarkan catatan sejarah, di mana Oppenheimer adalah seorang perokok berat yang akhirnya menderita kanker tenggorokan.

Ditulis dan disutradarai Nolan, Oppenheimer diproduksi Emma Thomas dan Charles Roven dari Atlas Entertainment serta Nolan.

Film akan syuting di beberapa lokasi di Amerika Serikat, termasuk New Mexico, California dan New Jersey. Film ini membawa anggaran produksi sebesar US$100 juta.

Oppenheimer juga dibintangi Emily Blunt sebagai ahli biologi dan botani Katherine 'Kitty' Oppenheimer, Matt Damon sebagai Jenderal Leslie Groves Jr, dan Robert Downey, Jr sebagai Lewis Strauss.

Ada juga Florence Pugh berperan sebagai psikiater Jean Tatlock, Benny Safdie berperan sebagai fisikawan teoretis Edward Teller, Michael Angarano berperan sebagai Robert Serber, dan Josh Hartnett sebagai ilmuwan nuklir Amerika Serikat (AS) Ernest Lawrence.

Tidak hanya itu, film juga dibintangi oleh Rami Malek, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich dan Matthew Modine.

Universal Pictures akan mendistribusikan Oppenheimer secara teatrikal di seluruh dunia dan akan merilis film tersebut di bioskop Amerika Utara pada 21 Juli 2023.

Film ini didasarkan pada buku pemenang Penghargaan Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer karya Kai Bird dan mendiang Martin J Sherwin. (Ant/OL-1)