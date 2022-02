BTS akan Gelar Konser di Las Vegas

BTS telah mengumumkan lokasi dan tanggal konser lain untuk Permission To Dance On Stage.

Big Hit Music, lewat Twitter, mengumumkan BTS selanjutnya akan membawa konser Permission to Dance On Stage ke Allegiant Stadium, Las Vegas pada 8-9 April dan 15-16 April melalui siaran langsung.

Konser pada tanggal tersebut juga akan disiarkan langsung di layar lebar di MGM Grand Garden Arena dalam acara Live Play.

Permission to Dance On Stage dimulai pada Oktober 2021 dengan konser daring sepenuhnya, diadakan di Olympic Stadium Seoul tanpa penonton karena pembatasan covid-19 pada saat itu.

BTS kemudian membawa konsernya ke penonton secara langsung di SoFi Stadium, Los Angeles selama empat malam dari 27-28 November dan 1-2 Desember.

Permission to Dance On Stage juga diadakan untuk penonton secara langsung di Olympic Stadium Seoul pada Maret 2021.

Ini menjadi konser Seoul pertama BTS sejak tur dunia LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL pada Oktober 2019. Pertunjukan

tersebut dihadiri penonton langsung tetapi juga disiarkan secara langsung melalui streaming dan di bioskop. (Ant/OL-1)