Vernon SEVENTEEN Positif Covid-19

VERNON, salah seorang personel grup idola K-pop SEVENTEEN, terkonfirmasi positif cvid-19 setelah mengalami gejala khas penyakit itu. Hal itu diungkapkan perusahaan manajemen hiburan Pledis Entertainment.

Seperti dikutip dari Billboard, Vernon dinyatakan positif covid-19 menggunakan alat tes mandiri kemudian mengonfirmasi hasilnya melalui tes PCR, Jumat (25/2) pagi.

Dalam pernyataan resmi, pihak Pledis menyatakan Vernon hanya mengalami sakit tenggorokan dan sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Adapun anggota SEVENTEEN lainnya tampaknya tidak ada lagi yang mengalami gejala covid-19, meskipun Vernon melakukan kontak dengan empat anggota grup lainnya," kata pihak Pledis.

Vernon diketahui melakukan kontak dengan DK dan Dino pada Selasa (22/2), lalu dengan S.Coups dan Woozi keesokan harinya. Tetapi mereka hanya bertemu sebentar sambil masing-masing mengenakan masker dan menjaga jarak.

"DK, Dino, S.Coups, dan Woozi melakukan uji mandiri dan tes antigen dan semua menunjukkan hasil negatif serta tidak menunjukkan gejala apa pun," kata pihak agensi.

Berita tentang Vernon positif covid-19 muncul bertepatan dengan perilisan proyek kolaborasinya dengan Charli XCX untuk remix dari single terbaru bintang pop itu, berjudul Beg for You, yang menampilkan Rina Sawayama.

Lagu itu menampilkan idola K-pop yang berpikir keras tentang masa depan dengan kekasihnya.

"All the endless conversations about us been going on in our head/ In the night, we dream a future together and I feel bad in your bed/ I beg for you, please stay, I can't go a day without/ No, I can't go a day without you," demikian penggalan lirik yang dinyanyikan Vernon dalam lagu itu. (AFP/OL-1)