John Mayer Positif Covid-19, Empat Konser Terpaksa Ditunda

EMPAT konser dalam rangkaian Sob Rock Tour John Mayer terpaksa ditunda karena telah terjadi klaster covid-19 di dalam band.

"Semakin banyak anggota band yang dinyatakan positif covid-19 hari ini dan saya adalah salah satunya. Ini berarti kami harus menjadwal ulang empat pertunjukan berikutnya," tulis John Mayer dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (27/2).

Dalam unggahan Instagramnya itu, Mayer mengumumkan jadwal baru untuk empat konser berikutnya, yakni 5 Mei di PPG Paints Arena Pittsburgh, 7 Mei di UBS Arena Belmont Park, dan 9-10 Mei di TD Garden Boston.

"Saya sangat menyesal telah mengubah rencana kalian. Ini mengecewakan bagi semua orang di band dan kru," imbuh dia.

John Mayer mengatakan bahwa dalam dua bulan, dia telah menjalani tes PCR sebanyak dua kali dan dinyatakan positif.

"Kami akan mempersembahkan apa yang kami bisa di acara mendatang, segera setelah kami selesai beristirahat dan bisa berkumpul lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, di awal Januari, Mayer bersama band Dead and Company batal tampil di festival Playing in the Sand, karena dinyatakan positif covid-19 tepat sebelum dia berangkat ke Meksiko untuk tampil. (Ant/OL-1)