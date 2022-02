Sutradara James Gunn Bertunangan

SINEAS yang banyak membuat film superhero, termasuk Peacemaker, The Suicide Squad, dan waralaba Guardians of the Galaxy, James Gunn, mengumumkan pertunangannya dengan aktris Jennifer Holland.

Sutradara tersebut mengumumkan pertunangannya melalui unggahan di media sosial, memamerkan Holland yang mengenakan cincin pertunangan di jari manisnya.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, Kamis (24/2), sebelumnya pada hari yang sama, Holland juga mengunggah foto dirinya dan Gunn di Instagram dengan pelangi di belakang mereka, ditambah dengan keterangan gambar bertuliskan, 'Kebahagiaan.'

Di antara mereka yang memberikan ucapan selamat dalam komentar adalah beberapa aktor yang telah muncul dalam film dan proyek Gunn, termasuk bintang The Suicide Squad Viola Davis, aktris Guardians of the Galaxy Karen Gillan, aktor The Suicide Squad dan Peacemaker Steve Agee, dan aktris The Suicide Squad Daniela Melchior.

Gunn dan Holland tidak hanya terlibat secara romantis tetapi telah bekerja sama juga, dengan dia bermain sebagai Emilia Harcourt di The Suicide Squad dan mengulangi peran itu dalam Peacemaker, menjadi lawan main John Cena.

Pasangan ini telah bersama sejak 2015. Mereka diperkenalkan oleh teman Gunn, Michael Rosenbaum, yang dikenal karena perannya sebagai Lex Luthor dalam serial TV Smallville.

Holland mengatakan kepada The Hollywood Reporter, bulan lalu, bahwa dia awalnya ragu untuk berkencan dengan Gunn. Namun, perkenalan dan perjalanan asmara mereka pun berlanjut hingga kini.

Di sisi lain, Gunn sebelumnya menikah dengan bintang The Office Jenna Fischer. Mereka kemudian berpisah pada 2007 setelah enam tahun menikah.

Gunn, saat ini, mengarahkan Guardians of the Galaxy Vol 3 untuk Marvel Studios, dengan musim kedua Peacemaker secara resmi dikonfirmasi untuk tayang di HBO Max. (Ant/OL-1)