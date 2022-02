Teaser Trailer Film Satria Dewa: Gatotkaca Dirilis

Akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, film Satria Dewa: Gatotkaca yang sedianya akan hadir di bioskop pada akhir 2021, terpaksa memundurkan jadwal tayang.

Namun, tanpa mau berpangku tangan dan mengobati rasa penasaran para penggemar film Indonesia, jelang akhir bulan Februari 2022 ini, rumah produksi Satria Dewa Studio secara resmi merilis teaser trailer film Satria Dewa: Gatotkaca.

Vice President Operation Satria Dewa Studio, Mochtar Sarman mengungkapkan saat ini, proses post produksi film Satria Dewa:Gatotkaca hampir rampung, dan sudah menetapkan tanggal tayangnya. “Sebuah kehormatan bagi kami telah bekerja dengan talent-talent berbakat, tim yang penuh semangat dan para crew yang berdedikasi untuk merealisasikan suatu ide gila menjadi sebuah film yang epik. Kami juga bangga karena Satria Dewa: Gatotkaca adalah film perdana dari Semesta Satria Dewa dan menjadi film Indonesia pertama yang memiliki ekosistem yang lengkap dari MOBA game, animasi, merchandise sampai musik yang bisa memberikan pengalaman penuh bagi fans lokal dan internasional,” ungkapnya.

Produser film Satria Dewa: Gatotkaca, Celerina Judisari mengungkapkan, bagaimana peliknya melakukan proses syuting di tengah-tengah pandemi Covid-19. Namun, ia merasa bersyukur, selama proses syuting,

tidak ada satupun yang terlibat terkena Covid-19. “Film Satria Dewa Gatotkaca merupakan film pertama yang shooting dengan crew besar yang bergerak ke luar kota di tengah pandemi. Dalam masa 35 hari produksi, tidak ada satupun crew yang terkena covid karena protokol kesehatan yang ketat,” terangnya

Dia kemudian bercerita kesulitan yang dialami disebabkan adanya berbagai penyesuaian kreatif di lapangan akibat proses persiapan yang

banyak dilakukan melalui daring dan adanya keterbatasan lokasi akibat pandemi. Sementara itu beberapa adegan aksi ternyata memerlukan waktu shooting yang lebih panjang. Namun demikian semua dapat teratasi karena koordinasi di lapangan yang baik dan adanya keinginan besar cast dan kru utk memberikan hasil yang maksimal.

Hal senada juga disampaikan oleh sutradara, Hanung Bramantyo, tentang bagaimana sulitnya menghadirkan visual yang apik untuk film ini.” Untuk menyajikan tata visual yang modern kami banyak menggunakan CGI (Computer Generated Imagery) dan Visual Effect yang dikerjakan secara serius dan intens. Seluruh visual effect ini dikerjakan oleh Lumine Studio, yang sebelumnya berpengalaman mengerjakan Film-Film Animasi berskala Internasional. Lebih dari 500 titik dalam film harus dikerjakan lewat proses CGI yang makan waktu Panjang. Belum lagi bagian pertempuran seru yang harus dibuat dengan detail agar penonton bisa menikmati serunya cerita dari film Satria Dewa: Gatotkaca,” jelasnya.

Selain menghadirkan teaser trailer Satria Dewa Gatotkaca, rumah produksi Satria Dewa Studio secara resmi mengumumkan, Satria Dewa Semesta. Sebuah semesta yang menaungi film, serial, animasi, bahkan sampai ke produk lainnya yang berkaitan dengan Satria Dewa. Salah satunya adalah menghadirkan film Satria Dewa: Arjuna. Film ini akan memasuki tahap pra produksi, usai film Satria Dewa : Gatotkaca tayang di bioskop. Sedangkan untuk pemeran utamanya, Omar Daniel dipercaya untuk memerankan tokoh Arjuna.

Mendapat kepercayaan memerankan sosok Arjuna, Omar Daniel merasa bersyukur." Sebuah kebanggaan, dan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan ini menjadi acuan untuk bisa mewujudkan karakter Arjuna dengan semaksimal mungkin. Sebuah tokoh yang luar biasa dengan segala kebiasaan yang harus diasah sebelum berperan, i’ll do my best," tutupnya. (OL-12)