Album BTOB, Be Together, Puncaki Tangga Album iTunes di 21 Negara

ALBUM penuh ketiga BTOB bertajuk Be Together, yang dirilis pada 21 Februari lalu, sukses memuncaki iTunes Top Albums di 21 negara termasuk Inggris, Selandia Baru, Brasil, Turki, dan Uni Emirat Arab. hal itu dilansir Soompi, Rabu (23/2).

Sementara itu, lagu utama dari album itu, The Song, menduduki puncak tangga lagu Korea, termasuk di situs streaming musik seperti Bugs dan Genie. Semua lagu mereka di album tersebut juga berada di posisi atas di tangga lagu.

Album Be Together menyoroti pertumbuhan musik BTOB dan kenangan yang mereka miliki sebagai grup K-Pop, serta janji mereka untuk tetap bersama selamanya.

Baca juga: STAYC Mengaku Pede Rilis YOUNG-LUV.COM

Selain itu, album tersebut juga merupakan bentuk cinta dan penghargaan BTOB kepada para penggemar yang telah mendukung karier mereka selama 10 tahun.

BTOB memulai debut pada 2012. Selama 10 tahun berkarier, mereka telah merilis tiga album penuh, 14 mini album, dan sejumlah single hit termasuk Way Back Home, Remember That, dan Missing You. (Ant/OL-1)