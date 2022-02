Grup Idola K-Pop NMIXX Lakukan Debut

SETELAH penantian panjang, grup idola K-pop besutan agensi hiburan JYP Entertainment, NMIXX, resmi melakukan debut mereka.

Dikutip dari Soompi, Selasa (22/2), NMIXX merilis album single pertama mereka AD MARE bersama dengan video musik untuk lagu utama yang bertajuk O.O.

O.O adalah lagu bergenre MIXX POP dariNMIXX yang menggabungkan Baile Funk dan Teenage Pop Rock. Lagu tersebut mengungkapkan kepercayaan diri NMIXX dalam mengejutkan dunia.

NMIXX beranggotakan tujuh orang, yaitu Lily, Haewon, Sullyoon, Jinni, Bae, Jiwoo dan Kyujin. Ini adalah girl group besutan JYP Entertainment pertama setelah ITZY yang debut pada 2019.

Nama grup NMIXX terdiri dari N dan MIX. N singkatan dari now, new, dan next, sedangkan MIX menunjukkan bahwa ini adalah sekelompok wajah yang beragam, NMixx, yang terdiri dari dua kata, berarti 'grup terbaik di era baru'. (Ant/OL-1)