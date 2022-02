Britney Spears akan Luncurkan Memoar

BRITNEY Spears akan menceritakan semua kisah hidupnya melalui sebuah buku memoar dan telah bersepakat dengan penerbit Simon & Schuster untuk menerbitkannya. Hal itu dilaporkan The Hollywood Reporter, Selasa (22/2).

Kesepakatan tersebut dikatakan bernilai sebanyak US$15 juta. Simon & Schuster mendapatkan kesepakatan tersebut setelah bersaing penawaran dari beberapa penerbit.

Dalam buku tersebut, Spears dilaporkan akan menceritakan kehidupan profesional dan pribadinya.

Kesepakatan itu terjadi beberapa bulan setelah hakim Pengadilan Tinggi Los Angeles secara resmi mengakhiri 13 tahun perwalian Spears yang dilakukan oleh ayahnya, Jamie Spears, pada 2007.

Spears memberikan kesaksian emosional pada Juni tahun lalu, saat dia menyatakan secara terbuka untuk pertama kalinya bahwa dia merasa konservatori itu kasar dan bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupan secara utuh.

Berita tentang kesepakatan buku Spears juga muncul setelah saudara perempuan Britney Spears, Jamie Lynn Spears, merilis memoarnya, Things I Should Have Said.

Saat mempromosikan memoarnya, Jamie terlibat dalam perseteruan publik, lantaran membuat klaim tentang Spears dalam sebuah wawancara dan menjual salinan bukunya.

Jamie juga melakukan wawancara dengan Juju Chang dari ABC News di Good Morning America, di mana dia membahas bagian-bagian yang dia tulis tentang Spears.

Dalam satu bagian, Jamie menulis tentang sebuah insiden di mana saudara perempuannya, yang merasa takut, mengambil pisau dan mengunci dirinya dan Jamie di sebuah ruangan.

Dia juga menulis tentang saat Spears menghadapi wajahnya selama konfrontasi.

Spears membalas dalam utasan yang dibagikan di Twitter-nya, di mana dia menyatakan bahwa komentar saudara perempuannya tentang perilakunya mengganggunya.

"Dua hal yang mengganggu saya yang dikatakan saudara perempuan saya adalah bagaimana perilaku saya di luar kendali. Dia tidak pernah berada di dekatku 15 tahun yang lalu pada waktu itu, jadi mengapa mereka membicarakan hal itu kecuali dia ingin menjual buku untuk mendapatkan uang??? Benarkan???" tulis Spears. (Ant/OL-1)