Simple Plan Gandeng Vokalis Sum 41 untuk Single Ruin My Life

UNTUK pertama kalinya, band pop-punk Simple Plan berkolaborasi dengan vokalis Sum 41, Deryck Whibley, di lagu Ruin My Life, yang dirilis Jumat (18/2) lalu.

Tentang lagu terbaru mereka, Simple Plan menjelaskan, "Ruin My Life adalah lagu tentang keluar dari keterpurukan dan menjadi orang yang lebih kuat dan lebih tabah. Lagunya sangat seru, catchy, enerjetik, dan menguatkan. Kami sangat tidak sabar membagikan lagu ini dengan semua pendengar kami. Hadirnya Deryck dari Sum 41 di lagu ini membuat semuanya tambah istimewa.”

Kental dengan nuansa old school dengan sentuhan modern, Ruin My Life dibentuk dari DNA Simple Plan, rif yang catchy, chorus yang besar, lirik-lirik relatable, dan perasaan istimewa yang membuat semua pendengar musik Simple Plan merasa terhubung.

Dari segi penulisan lagu, Simple Plan turut mengajak Whibley, yang juga menjadi bagian dari kelompok musisi yang membentuk skena pop-punk awal 2000-an, yang hingga kini menjadi salah satu gerakan kultur paling berpengaruh selama 20 tahun terakhir.

Lagu Ruin My Life tayang perdana di radio-radio Indonesia, Jumat (18/2) lalu di Prambors dan dilepas tidak lama setelah single Simple Plan sebelumnya, The Antidote, yang dirilis akhir tahun lalu.

Sejak dirilis, The Antidote telah berhasil mengumpulkan jutaan stream dari berbagai platform.

Tahun 2022 menjadi tahun yang spesial bagi Simple Plan. Pada 19 Maret mendatang, Simple Plan akan merayakan ulang tahun ke-20 album perdana mereka No Pads, No Helmets…Just Balls, yang baru-baru ini kembali mengambil perhatian dunia berkat challenge I’m Just A Kid, yang viral secara global.

Challenge tersebut diikuti oleh jutaan pengguna TikTok termasuk Will Smith, Ed Sheeran, Usher, dan sebagainya. Lagu I’m Just A Kid berhasil disertifkasi platinum pada 2020.

Sepanjang karier mereka, Simple Plan telah berkali-kali tampil di Asia dalam rangkaian tur mereka, termasuk ke Indonesia. Jakarta saat ini duduk di posisi #1 dalam daftar Top Cities mereka. Sementara itu, Indonesia saat ini duduk di posisi #3 dalam daftar Top Countries mereka.

Simple Plan terdiri dari Pierre Bouvier (vokal), Chuck Comeau (drum), Sebastien Lefebvre (lead guitar), dan Jef Stinco (rhythm guitar). (RO/OL-1)