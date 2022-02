Camila Cabello Umumkan Kolaborasi dengan Ed Sheeran

CAMILA Cabello mengumumkan detail lagu tunggal terbarunya Bam Bam, yang akan menampilkan Ed Sheeran.

Lagu tersebut akan menjadi materi baru pertama yang dirilis Cabello pada tahun ini dan diperkirakan diambil dari albumnya yang akan datang, Familia.

Cabello mengumumkan tentang lagu barunya melalui laman Instagram pribadinya. Unggahan tersebut menampilkan foto sang penyanyi duduk di luar toko dengan dua botol dan riasan mata yang luntur.

"Bam Bam, 4 Maret, bersama @teddysphotos, salah satu orang dan artis favorit saya dan juga hari ulang tahunku sehari sebelumnya jadi kemenangan tiga kali lipat," kata Cabello dilansir NME, Selasa (22/2).

Lagu baru itu mengikuti Don't Go Yet (2021) dan Oh Na Na, yang terakhir menampilkan Myke Towers dan Tainy.

Kedua lagu tersebut juga diatur untuk masuk dalam album Familia.

Saat mengumumkan album solo ketiganya tahun lalu, Cabello mengatakan album itu terinspirasi saat harus menghabiskan waktu bersama keluarganya ketika karantina covid-19.

"Saya ingin ini menjadi bagian dari peristiwa yang terjadi di keluarga, karena itu akan membuatku bahagia," kata Cabello.

"Itu akan membuat hidup saya jadi lebih baik dan itulah yang saya inginkan. Jadi itulah yang sebenarnya saya coba wujudkan dengan seluruh album ini," lanjutnya.

Sementara itu, pada September, penyanyi ini menyanyikan lagu hit Olivia Rodrigo Good 4 U selama sesi di Live Lounge BBC Radio 1. Alih-alih energi pop-punk yang dimiliki oleh aslinya, Cabello memberi lagu

itu sentuhan Latin. (Ant/OL-1)