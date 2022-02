Bintang Serial The Penthouse Reuni di It's Alright

BINTANG serial drama Korea The Penthouse, termasuk Kim So Yeon, Lee Ji Ah, Uhm Ki Joon, dan Yoon Jong Hoon kembali bekerja sama di proyek terbaru, yakni film pendek berjudul It's Alright.

Dikutip dari Soompi, Jumat (18/2), It's Alright merupakan film pendek debut sutradara The Penthouse Joo Dong Min.

Film tersebut mengambil genre komedi gelap yang dibagi menjadi enam cerita tentang berbagai kelompok sosial di era pandemi covid-19.

Sutradara Joo Dong Min diharapkan dapat menarik perhatian melalui interpretasi dan ekspresinya tentang pandemi dalam bentuk film pendek.

Selain keempat aktor yang telah disebutkan, It's Alright juga akan menampilkan Shim Eun Kyung, Bong Tae Gyu, dan Yoon Joo Hee.

It's Alright akan tayang perdana melalui All Viewers: Shortbuster TVING, April mendatang. (Ant/OL-1)