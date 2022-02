10 Jenama Lokal Bakal Diboyong ke Paris Fashion Week 2022

CHIEF Committee Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Paris Fashion Show Temi Sumarlin menyatakan kesiapan pihaknya membawa 10 jenama fesyen lokal Indonesia di gelaran GEKRAFS Paris Fashion Show at Paris Fashion Week pada 6 Maret 2022 di The Westin Paris Vendome.

Acara tersebut merupakan acara di luar jadwal atau off schedule dari Paris Fashion Week. Sebagai informasi, acara terjadwal dari Paris Fashion Week hanya didedikasikan untuk brand lokal Paris, sementara brand dari luar wajib membuat pagelaran mandiri. GEKRAFS menjadi satu satunya komunitas dari Indonesia yang memiliki pagelaran mandiri sebanyak 10 slot yang diisi 10 brand lokal.

"Kita tahu bahwa industri ini begitu besar. Acara ini adalah salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk membawa brand lokal Indonesia ke luar negeri," kata Temi Sumarlin saat konferensi pers yang digelar secara hibrida, Jumat (18/2).

GEKRAFS Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022 akan mengundang ratusan influencers, media, dan para pembeli dari Eropa, yang akan membantu brand Indonesia untuk lebih dikenal di pasar Eropa terutama Prancis.

Brand yang akan tampil di acara tersebut adalah SCARLETT x IKYK, Greenlight x Danjyo Hiyoji, 3 second x Ican Harem, La sabelle x Em En Hair Design, Brand no brand, Yanti Adeni x Ayam Geprek Bensu, Shademulsk, Shade Signature, Dekranasda Banjar Baru, dan Chayra by Tika Ramlan.

Temi mengatakan, kesepuluh brand tersebut akan menggambarkan Indonesia dari beragam perspektif seperti kesenian, budaya, sosial, arsitektur, dan makanan.

"Tema kita sangat Indonesia, kegiatan ini betul-betul mendukung produk-produk Indonesia. Sesuai dengan semangat G20 yaitu empowerment, kami ingin mendorong produk lokal untuk terus berdaya di mancanegara," pungkas Temi.

Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan fashion show secara langsung melalui Instagram resmi GEKRAFS pada 6 Maret 2022 pukul 18.00 waktu Paris atau 24.00 WIB.

Selain mengadakan pagelaran busana, kegiatan GEKRAFS di Paris juga akan menghadirkan temporary store di kawasan 51 rue Turenne Paris pada 6-16 Maret 2022, yang akan menjadi gerbang retail maupun business to business untuk brand yang terlibat.(Ant/OL-5)