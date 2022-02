Alt-J Rilis Album Keempat

BAND pemenang Mercury Prize, Alt-J, merilis album studio ke-4 mereka bertajuk The Dream melalui Infectious Music/BMG.

The Dream telah menerima banyak pujian dari beragam publikasi internasional ternama termasuk NME yang memberikan 4 bintang dan Rolling Stone UK yang menyebut The Dream sebagai sebuah “masterpiece”. Di Asia, era terbaru dari band Inggris tersebut disambut hangat.

The Dream adalah sebuah album tempat beragam kisah yang terinspirasi dari kasus-kasus kejahatan nyata, dongeng-dongeng Hollywood, dan legenda hotel Chateau Marmont yang ikonik disatupadukan dengan momen-momen paling personal dari Alt-J.

Baca juga: Chymes Rilis Single dan Video Musik Black Hole Friend

Keindahan dan kegelapan sengaja disandingkan bersama dan terdengar menyatu dengan efortless sepanjang The Dream. Instrumentasi dari Alt-J terdengar lebih dewasa dengan eksekusi penuh presisi seni yang kental akan rasa.

Pekan lalu, Alt-J merilis single terbaru mereka berjudul The Actor, yang terinspirasi dari Hollywood dekade 1980an.

Lagu tersebut dirilis setelah single Hard Drive Gold, yang saat ini masuk di deretan A-List di BBC 6 Music, dan centerpiece album ini yaitu Get Better.

Album The Dream diumumkan pada September 2021 bersamaan dengan perilisan single U&ME, yang terinspirasi dari pengalaman mereka tampil di festival-festival musim panas di Australia.

Alt-J adalah salah satu band asal Inggris Raya tersukses pada millennium ini. Beranggotakan Joe Newman, Gus Unger-Hamilton, dan Thom Green, Alt-j telah merilis 4 album studio, menjual lebih dari 2 juta keping album, dan musik mereka telah berhasil mengumpulkan lebih dari 2.5 miliar stream.

Album perdana mereka, An Awesome Wave, yang dirilis pada 2012 ,mendapatkan penghargaaan Mercury Prize dan Ivor Novello Award.

Dua tahun kemudian, mereka merilis album This Is All Yours, yang berhasil menduduki posisi nomor 1 dan mendapatkan nominasi Grammy Award (Best Alternative Music Album) dan BRIT Award.

Pada 2017, Alt-j merilis album RELAXER, yang mlakukan debut di Top 10 chart album Inggris dan membawa mereka tampil di sejumlah konser berskala besar termasuk konser di O2 Arena London dan sederet penampilan di festival-festival musik ternama.

Album tersebut menjadi album ke-2 mereka yang mendapatkan nominasi Mercury Prize.

Alt-J memiliki fanbase yang besar di Asia dan telah tampil di panggung utama sejumlah festival musik ternama di Asia Tenggara termasuk We The Fest (Indonesia), Laneway Festival (Singapore), Good Vibes Festival (Malaysia), dan sebagainya.

Album The Dream tersedia dalam bentuk CD dan vinyl. Alt-J juga akan merilis CD edisi hardback book yang menyerupai buku catatan yang Joe Newman pakai selama ia menulis album The Dream, yang menampilkan lirik-lirik asli yang ia tulis secara langsung dan berbagai coretan gambar.

Toko resmi Alt-J turut menjual paket merchandise kaset dan vinyl yang ditandatangani secara eksklusif. (RO/OL-1)