Tompi Hadirkan Single Terbaru 'Makan Teman'

SETELAH enam tahun vakum dai industri hiburan, kini penyanyi Tompi kembali menggebrak belantika musik Tanah Air dengan single terbarunya bertajuk 'Makan Teman'.

Single ini menjadi pengingat ala Tompi terkait banyaknya orang yang masih pamrih dalam kehidupan pertemanannya dengan orang lain. Menurutnya, pertemanan atau bahkan persahabatan harus ikhlas dan rela.

"Yang namanya teman, menurut saya, ya harusnya hadir dalam berbagai suasana, ga harus senangnya saja," ungkap Tompi dalam siaran persnya, Kamis (17/2).

Pria yang juga pernah membentuk grup vokal Trio Lestari ini menyebut lagunya menjadi pengingat jika di dalam hidup pasti akan membutuhkan orang lain, begitu pun sebaliknya.

"Jadi, dalam berteman, tidak boleh ada perhitungan. Karena modalnya adalah ikhlas dan rela," tutur Tompi.

Tompi menjelaskan memang banyak orang di sekitarnya yang mengalami hal seperti yang ia paparkan di lagu terbarunya. Dengan demikian, ia berharap lagu terbarunya itu bisa terhubung dengan banyak orang yang ada di Tanah Air termasuk para penggemarnya.

"Saya juga yakin kok, di luar sana, juga banyak orang yang relate dengan cerita dari lagu ini," imbuhnya.

Lewat lagu ini, Tompi juga ingin mengajak penikmat musik kembali untuk mengingat indahnya pertemanan dan persahabatan yang pernah atau sedang dijalani.

“Lagu ini bisa jadi alternatif dan bisa didengarkan saat sedang merenung. Sekaligus mengingat masa- masa indah bersama teman masa lalu atau sekaligus jadi pengingat untuk kita menghubungi lagi teman-teman yang sudah lama tidak kita hubungi,” tukasnya.

Secara sederhana, pesan yang Tompi ingin hadirkan lewat lagu ini sebenarnya adalah janganlah sendirian karena sendiri sebenarnya tak menyenangkan.

Ia berharap karyanya itu menjadi lagu yang memberikan semangat dirinya untuk kembali ke dunia musik. Hal ini lantaran Tompi sempat mengalami banyak kejadia hingga membuatnya enggan bermusi lagi. Terakhir kali Tompi merilis karya albumnya pada 2016 dengan album bertajuk "Romansa".

Setelah itu karya-karya terbaru Tompi terbentuk dalam kolaborasi bersama beberapa musikus termasuk project bersama Bluey, gitaris dari Incognito yang menghasilkan dua karya yaitu "Feel This Way" dan "Something To Live For" yang dirilis 2019 silam.

Tompi ingin lagu "Makan Teman" dapat mengobati kerinduan para penggemarnya. Lagu ini bisa dinikmati di berbagai platform streaming musik di Tanah Air.(Ant/OL-5)