Hibur Masyarakat di Masa Pandemi, Catchplay+ Hadirkan Rangkaian Film Baru

MELONJAKNYA kembali angka jumlah penderita covid-19 di Tanah Air memaksa pemerintah untuk kembali menaikan aturan pembatasan sosial (PPKM) ke level 3. Artinya, masyarakat kini kembali harus menghabiskan lebih banyak waktu di rumah.

Hal itu guna mencegah penyebaran covid-19. Kondisi itu mendorong kenaikan jumlah permintaan dan langganan layanan VOD di Indonesia, agar mereka bisa tetap menikmati hiburan dari rumah. Berangkat dari situ Catchplay+ siap merilis banyak judul baru dan menarik, guna menghadirkan momen menonton film di rumah bagi para pecinta film Indonesia.

Hal itu dalam rangka memenuhi kenaikan permintaan dari pengguna layanan movie streaming. Catchplay+ juga berupaya menghadirkan konten yang inspiratif dan berkualitas tinggi, yang dapat dinikmati oleh penonton Indonesia di rumah.

Bulan ini, Catchplay+ akan menambahkan banyak judul blockbuster yang telah lama ditunggu ke dalam koleksi film para movie lovers, di antaranya Resident Evil: Welcome To Raccoon City, Venom: Let There Be Carnage, Matrix Resurrections, dan Ghostbuster: Afterlife. Tayangan lain yang menjadi unggulan bulan ini adalah sejumlh judul eksklusif seperti The Outpost, The Hitman's Wife's Bodyguard dan The Marksman.

“Menyedihkan melihat gelombang ketiga pandemi mulai melanda Indonesia. Saat ini sangat penting untuk mengkarantina diri sendiri guna memastikan bahwa kita tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tinggal di rumah memang bisa sangat mengesalkan, tetapi kami berharap dapat membantu mereka yang harus diam di rumah, dengan menyediakan opsi konten hiburan tiada henti. Sehingga mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga, dan semoga membuat hidup mereka terasa sedikit lebih mudah," ujar Direktur Pemasaran Catchplay+, Novy Fadillah Sudradjat.

Pelanggan tidak hanya bisa membeli film melalui paket Single Rentals. Mereka juga bisa menikmati sebagian besar judul yang ditambahkan dalam koleksi bulanan yang termasuk dalam paket Catchplay+ unlimited, yang memungkinkan pelanggan menonton tanpa batas selama periode berlangganan. Untuk Single Rentals, pengguna dapat menyewa film pilihannya mulai dari Rp15.000 (belum termasuk pajak) per judul. Sedangkan untuk kategori Unlimited, pengguna hanya perlu membayar Rp45.000 (belum termasuk pajak) untuk berlangganan bulanan, dan menonton judul-judul populer tanpa batas di platform.

Pelanggan di Indonesia dapat mengakses layanan Catchplay+ melalui web, aplikasi yang didownload dari PlayStore maupun AppStore, serta melalui operator terkemuka seperti IndiHome Telkom, First Media, XL Home, Transvision; platform TV pintar seperti MiTV Samsung dan LG Smart TV; serta berbagai situs e-commerce ternama seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan JD.ID. (RO/A-1)