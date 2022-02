Serial Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty akan Tayang di HBO Go Mulai 7 Maret

WINNING Time: The Rise of the Lakers Dynasty, serial drama olahraga 10 episode terbaru dari HBO Original karya pembuat film ternama Adam McKay akan tayang berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS) pada 7 Maret pukul 09.00 WIB di HBO dan HBO GO dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 21.00 WIB di HBO.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty merupakan serial yang menggebrak tentang kehidupan profesional dan pribadi dari tim Los Angeles Lakers era 1980-an, salah satu dinasti olahraga paling dominan dan dihormati, sebuah tim yang membentuk sebuah era, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Deretan pemerannya antara lain John C. Reilly sebagai Jerry Buss, Quincy Isaiah sebagai Magic Johnson, Jason Clarke sebagai Jerry West, Adrien Brody sebagai Pat Riley, Gaby Hoffmann sebagai Claire Rothman, Tracy Letts sebagai Jack McKinney, Jason Segel sebagai Paul Westhead, Julianne Nicholson sebagai Cranny McKinney, Hadley Robinson sebagai Jeanie Buss, DeVaughn Nixon sebagai Norm Nixon, Solomon Hughes sebagai Kareem Abdul-Jabbar, Tamera Tomakili sebagai Earleatha “Cookie” Kelly, Brett Cullen sebagai Bill Sharman, Stephen Adly Guirgis sebagai Frank Mariani, Spencer Garrett sebagai Chick Hearn, Sarah Ramos sebagai Cheryl Pistono, Molly Gordon sebagai Linda Zafrani, Joey Brooks sebagai Lon Rosen, Delante Desouza sebagai Michael Cooper, Jimel Atkins sebagai Jamaal Wilkes, Austin Aaron sebagai Mark Landsberger, Jon Young sebagai Brad Holland, bersama Rob Morgan sebagai Earvin Johnson Sr dan Sally Field sebagai Jessie Buss.

Adam McKay bertindak sebagai Executive Producer dan menyutradarai episode pilot, bersama Kevin Messick sebagai Executive Producer dari Hyperobject Industries. Max Borenstein menjadi Showrunner, Executive Producer, Penulis, dan Co-Creator. Jim Hecht merupakan Executive Producer, Penulis, dan Co-Creator. Rodney Barnes sebagai Executive Producer dan Penulis. Jason Shuman dan Scott Stephens juga sebagai Executive Producer.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty disadur dari buku Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s yang ditulis oleh Jeff Pearlman. (RO/OL-1)