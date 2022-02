Chymes Rilis Single dan Video Musik Black Hole Friend

MUSISI pop-alternatif asal Australia Chymes, akhir pekan lalu mengumumkan EP terbarunya Karma siap dirilis pada 13 Mei 2022 mendatang. Sisi gelap dan kompleks dari pertemanan sesama wanita menjadi topik utama EP ini.

Chymes menjelaskan, “EP ini seperti era Reputation Taylor Swift-ku saat aku menyebut orang-orang dan teman-teman yang pernah menyakitiku. Aku tidak pernah sevulgar ini sebelumnya dalam musikku dan ini sangat personal. Ini adalah EP yang sangat terapeutik bagiku, membahas pertemanan dan hubungan buruk yang pernah aku lalui, dan perjalananku dari mulai saat aku merasa seperti aku gila, patah hati, hilang, dan proses penyembuhan dari semuanya serta memutus hubungan dengan orang-orang toxic di kehidupanku.”

Chymes membagikan cuplikan pertama dari EP-nya dalam bentuk video musik single terbarunya, Black Hole Friend, yang kental dengan style MTV dekade 90an.

Tentang lagu terbarunya, Chymes mengatakan, “Proses penulisan lagu ini sangat menyenangkan. Lagu ini tentang satu teman yang sangat toxic dan menjadi seperti sebuah black hole yang menghisap semua energimu dan membuatmu merasa kosong. Aku pernah memiliki sejumlah teman seperti itu dulu dan mereka sangat manipulatif, needy, dan narsisistik. Rasanya sangat terapeutik bagiku untuk dapat mengatakan persetan kepada mereka semua yang pernah menyakitiku. Sangat sakit rasanya saat kita telah menuangkan cinta dan energi untuk seseorang, dan kita tidak mendapatkan apa pun dari mereka, dan akhirnya mereka menusukmu dari belakang. Lagu ini menceritakan tentang proses itu dan berujung euforik dengan kalimat yang aku sukai, ‘here’s to my black hole friend, you’ll never see me again!’.”

Dengan fanbase yang terus berkembang di seluruh dunia setelah Jungkook BTS mencicit lagunya Dreaming dari akun resmi BTS pada 2018, Chymes telah sukses mengumpulkan lebih dari 30 juta stream di berbagai platform.

EP terakhir Chymes, Hell And Divine, mendapatkan dukungan dari berbagai publikasi ternama di Asia dan single Death Wish dari EP tersebut diputar di 11 stasiun radio di Indonesia.

Sepanjang kariernya, Chymes telah berkolaborasi dengan Winston Surfshirt, The Preatures, Lastlings, Tigertown, Alice Ivy, Bad Pony, Evan Klar, San Mei, Austen, dan sebagainya.

Saat ini, Indonesia duduk di posisi #3 Top Countries-nya dan Jakarta duduk di #1 Top Cities-nya di Spotify. (RO/OL-1)