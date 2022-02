Geez & Ann The Series Siap Tayang di Vidio

GEEZ & Ann The Series siap tayang secara eksklusif di platform streaming Vidio mulai 18 Februari 2022, dibintangi Hanggini Purinda Retto sebagai Keana Amanda (Ann) dan Junior Roberts sebagai Gazza Cahyadi (Geez).

Geez & Ann The Series diadaptasi dari novel populer berjudul Geez & Ann karya Nadhifa Allya Tsana atau yang lebih dikenal dengan nama pena Rintik Sedu. Sebelumnya, novel tersebut diangkat menjadi sebuah film yang tayang pada 2021.

"Geez & Ann sudah cukup dikenal publik. Sebagaimana diketahui kami aktif memproduksi original series dan yang ingin kami hadirkan ke market adalah cerita-cerita terbaik yang disukai penonton. Saya rasa semua penggemar baik buku maupun filmnya sudah menunggu kelanjutan ceritanya," kata Chief of Content Officer Vidio Tina Arwin saat konferensi pers virtual, Selasa (15/2).

Produser dan Presiden Multivision Plus (MVP) Raam Punjabi menambahkan, Geez & Ann The Series akan mempertahankan posisi MVP sebagai pioner dalam memilih genre yang berbeda dan menarik yang akan melekat di hati pemirsa Vidio.

"Banyak sekali saya lihat serial-serial remaja, tapi buat saya ini berbeda. Saya ajak penonton untuk saksikan sendiri untuk

membuktikannya," kata Raam.

Sementara Hestu, selaku sutradara, mengatakan, Geez & Ann The Series akan mengajak penonton menyaksikan beberapa fase kehidupan Geez dan Ann sebagai tokoh utama dengan latar belakang yang berbeda.

"Ann sebagai dokter, dan Geez sebagai musisi. Namun keduanya mampu memahami dan menyampaikan perasaan mereka dengan mudahnya karena cinta," ujar Hestu.

Cerita Geez & Ann The Series berawal dari pertemuan Geez dan Ann di ajang reuni SMA. Ann yang sedang menjalani magang di sebuah rumah sakit, sekarang telah bertunangan dengan Bayu (Roy Sungkono).

Bayu sedang merintis bisnis kafe dan bercita-cita untuk membeli sebuah rumah untuk ditinggali bersama Ann, setelah mereka menikah nantinya.

Sementara Geez, yang memiliki bisnis startup bertekad untuk kembali ke kehidupan Ann walaupun hanya sebatas teman. Apakah mereka bisa menjalin pertemanan biasa dan menahan perasaan mereka?

Selain Hanggini, Junior Roberts, dan Roy Sungkono, Geez & Ann The Series juga dibintangi Gabriella Ekaputri, Jasmine Elfira, Davina Karamoy, Nimaz Dewantary, Sandy Pradana, Sandi Saputra, Gerardo Tanor, dan masih banyak lagi.

Geez & Ann The Series akan tayang dengan total 10 episode. Pada 18 Februari, penonton dapat langsung menyaksikan tiga episode pertama. Episode baru akan muncul setiap Jumat pukul 00.00 WIB. (Ant/OL-1)