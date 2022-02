Francis Ford Coppola akan Terima Penghargaan Seumur Hidup

SUTRADARA legendaris Francis Ford Coppola akan mendapat penghargaan seumur hidup yang dianugerahkan International Cinematographers Guild dalam acara tahunan ICG Publicists Awards ke-59, bulan depan.

"Francis Ford Coppola telah mempengaruhi hampir setiap aspek penceritaan film, mulai dari naskah hingga penyutradaraan, dari kreativitas hingga teknologi. Merupakan kehormatan bagi kami untuk merayakannya pada ulang tahun kelima puluh film The Godfather," kata National President ICG John Lindley, dikutip dari Deadline, Rabu (16/2).

ICG Publicists Awards merupakan penghargaan yang diberikan dalam publisitas dan promosi, fotografi, dan jurnalisme untuk film dan program televisi yang dinilai unggul.

Sebelum Coppola, penerima penghargaan sebelumnya termasuk Julie Andrews, Peter Bart, Warren Beatty, Carol Burnett, Jamie Lee Curtis, Clint Eastwood, dan sebagainya.

Acara penghargaan iu akan diselenggarakan pada 25 Maret secara langsung di Beverly Hilton, Amerika Serikat (AS).

Film The Godfather sendiri telah mendapatkan penghargaan film terbaik di Academy Awards pada 1973. Sekuelnya The Godfather Part II menjadi sekuel pertama yang memenangkan Oscar, dua tahun kemudian.

Coppola juga menyutradarai film-film seperti The Conversation (1974), The Godfather Part III (1990), dan Apocalypse Now (1979).

Dia juga memproduseri film American Graffiti (1973), yang disutradarai George Lucas.

Secara keseluruhan, film-film Coppola telah mengumpulkan sejumlah penghargaan antara lain 14 Academy Awards, delapan BAFTA, dan dua Palmes d'Or dari Cannes.

"Dengan mahakarya itu, seperti halnya seluruh karyanya, Coppola terus mengisi ulang film-film Amerika dan mengubah budaya populer dengan cara yang telah teruji oleh waktu," kata Lindley. (Ant/OL-1)