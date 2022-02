Ditolak Berbagai Studio, Sutradara Prancis Ini Dapat Kontrak dari Netflix

DIA merupakan pembuat film Prancis terkenal dalam satu abad terakhir lewat film Amelie, kini, Jean-Pierre Jeunet mengaku mendapat kontrak dari Netflix setelah gagal mencapatkan kontrak dari erbagai studio di negaranya.

Layanan streaming Amerika Serikat (AS) itu sukses merangkul sutradara kenamaan, yang saat ini sulit mendapatkan pendanaan, mulai dari Martin Scorsese (The Irishman), Alfoso Cuaran (Roma), dan Jane Campion (The Power of the Dog).

Jeunet juga kesulitan mendapatkan studio yang mau mendukung film barunya, BigBug, film komedi tentang perang antara manusia dan robot, yang saat ini sudah tayang di Netflix, sejak Jumat (11/2).

"Hampir tidak ada yang mau terlibat dalam film baru saya di Prancis. Saya nyaris depresi," aku Jeunet.

"Saya mendapatkan alasan yang sama, kalimat yang sama saat saya menawarkan Delicatessen dan Amelie. 'Konsepnya terlalu aneh sehingga risikonya terlalu tinggi'," lanjutnya.

Namun, Netflix berani mengambil risiko dengan Jeunet.

"Mereka mengatakan iya 24 jam setelah mendengar ide saya," kata Jeunet. (AFP/OL-1)