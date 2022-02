Kinjo Sukai Siap Kembali Beraktivitas di JO1

KINJO Sukai, salah satu personel grup idola J-pop JO1 akan kembali beraktivitas bersama grup, setelah diumumkan rehat karena mengalami masalah kesehatan sejak Oktober 2021.

Melalui sebuah video yang diunggah di laman resmi JO1 pada Senin, Sukai mengabarkan mengenai permulaan baru yang akan dia jalani bersama ke-10 rekannya.



"Sudah sekian lama. Maaf membuat kalian menunggu lama. Aku ingin bertemu kalian secepat yang kubisa. Dengan 11 personel bersama, kami akan memulai permulaan baru dan akan melakukan yang terbaik untuk terus bersama JAM (penggemar JO1). Terima kasih atas dukungan kalian," kata Sukai.





Pihak label Lapone Entertainment menginformasikan sang penyanyi sedang dalam masa istirahat. Dia akan dapat pulih secara fisik dan mental sehingga bisa kembali melanjutkan aktivitasnya bersama JO1.

Sukai sebelumnya didiagnosis terkena gangguan penyesuaian diri dan berkonsentrasi pada pemulihan dirinya sesuai petujuk dokter. Dia terpaksa absen dari sejumlah kegiatan grup termasuk "KCON: TACT HI" pada akhir September, sesi "Online Talk Event" terkait perilisan single "STRANGER" pada Oktober 2021 dan konser bertajuk "2021 JO1 LIVE OPEN THE DOOR" pada November 2021.



Dia juga tak hadir dalam beberapa video musik dan performa JO1 seperti "Our Season" yang menjadi bagian dari single kelima berjudul "WANDERING", "Run&Go" dan "We Alright".



Sukai juga tak berpartisipasi dalam single digital berjudul "Dreamer", sebuah lagu tema drama pertama mereka berjudul "Short Program". Single ini resmi dirilis pada tengah malam tadi.



Pihak Amazone Prime Video Jepang kemudian merilis bocoran peran ke-11 personel JO1 dan teaser drama itu.