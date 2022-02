All of Us Are Dead Tergusur oleh Inventing Anna di Peringkat Netflix

SETELAH 15 hari memuncaki peringkat acara TV populer Netflix, serial zombie Korea Selatan (Korsel) All of Us Are Dead turun ke posisi dua.

Menurut data yang dirilis perusahaan analitik streaming Flix Patrol, sebagaimana dikutip dari Yonhap, Senin (14/2), posisi All of Us Are Dead digeser oleh serial Amerika Serikat (AS) Inventing Anna.

Sebelumnya, All of Us Are Dead telah menduduki peringkat pertama selama 15 hari berturut-turut sejak tayang perdana pada 29 Januari 2022.

Serial yang diadaptasi dari webtoon tersebut dibintangi Lee Su-hyeok, Cho Yi-hyun, Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Yoo In Soo, Kim Byung-chul, Lee Yoo Mi, Shin Jae Hwi, hingga Ha Seung Ri.

Serial tersebut bercerita tentang kekacauan yang terjadi di sebuah sekolah menengah akibat virus zombie misterius.

Sekelompok siswa melakukan pertempuran habis-habisan melawan zombie yang sebelumnya adalah teman dan guru mereka. Sementara itu, tidak ada polisi dan orang dewasa lainnya yang datang untuk menyelamatkan mereka. (Ant/OL-1)