Slash Ft Myles Kennedy & The Conspirator Rilis Album Baru

SLASH Ft. Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC) merilis album terbaru dari proyek kolaborasi mereka yaitu 4, yang sudah tersedia di semua platform streaming musik melalui Gibson Records, bekerja sama dengan BMG.

Single pertama dari album itu, The River Is Rising, yang dideskripsikan Rolling Stone sebagai garau saat ini menjadi single Top 10 Radio ke-8 proyek kolaborasi mereka, yang kemudian disusul dengan perilisan single Call Of The Dogs dan Fill My World.

Pekan lalu, SMKC membawakan The River Is Rising secara langsung di Jimmy Kimmel Live dengan Slash turut diwawancara langsung oleh Jimmy Kimmel.

Baru-baru ini, Slash turut hadir di layar kaca Indonesia saat dirinya diwawancara di program CNN Indonesia Connected yang mendaulatnya sebagai seorang legenda rock.

Pada 21 Februari mendatang Slash dijadwalkan hadir di acara podcast ternama Conan O’Brien Needs A Friend, yang dipandu komedian dan pembawa acara talk show Conan O’Brien untuk sebuah diskusi mendalam tentang sejarah musiknya dan tentang album 4.

Perjalanan karir SMKC selama satu dekade telah melahirkan 4 album termasuk album 4, yang menjadi rilisan pertama SMKC dalam empat tahun terakhir.

Slash dan teman-teman satu bandnya di SMKC yaitu Myles Kennedy (vokal), Brent Fitz (drum), Todd Kerns (bass & vokal), dan Frank Sidoris (gitar dan vokal) berkolaborasi dengan Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Rival Sons) di album 4 ini, menghasilkan sebuah pernyataan kolektif terkuat sepanjang karier mereka.

Direkam di RCA Studio A di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, Cobb mempunyai visi yang sama dengan SMKC — yaitu melalui proses rekaman secara live termasuk bagian solo gitar dan vokal yang menjadi kali pertama bagi SMKC, melahirkan nuansa musik yang megah dan tiada duanya.

Album 4 membawa nuansa musik yang sebelumnya belum pernah terdengar dari SMKC. Sebuah album rock penuh warna yang dipenuhi hook gitar yang memorable serta rentetan melodi-melodi yang menyentuh, chorus-chorus yang besar, dan rif yang serba megah.

Menampilkan 10 lagu, album ini mengusung berbagai nuansa dan style musik, serta emosi yang beragam, semuanya dipersiapkan dengan presisi fokus bak sinar laser dan kesegeraan yang sedemikian rupa.

Album 4 dibuka dengan lagu The River Is Rising, salah satu komposisi paling dinamis dari SMKC, dengan groove yang dalam dan rif yang terdengar sedikit mengancam.

Lagu tersebut kemudian disusul Whatever Gets You By dengan hentakan rock-nya, lagu pop-rock penuh kejujuran Fill My World, kemudian C’est La Vie dengan hook guitar yang penuh dengan efek talk box, Spirit Love dengan nuansa psikedelik eksotikanya, The Path Less Followed yang antemik, Actions Speak Louder dengan bunyi cowbell-nya, April Fool dengan nuansa funk ala Aerosmith, Call Of The Dogs yang keras dan klimaks album ini yaitu Fall Back to Earth yang berdurasi enam menit — 4 adalah sebuah album yang mengambil perhatian semua pendengarnya dari awal hingga akhir.

Untuk merayakan 30 tahun persahabatan antara merek instrumen ternama Amerika Serikat, Gibson, dan musisi pemenang GRAMMY® Award serta penghuni Rock & Roll Hall of Fame, Slash, album terbaru SMKC menjadi album pertama yang dirilis lewat label musik baru Gibson Records yang bermarkas di Music City, Nashville, Tennessee.

Gibson turut merilis gitar SLASH Les Paul Standard Limited 4 Album Edition sebanyak 250 buah yang tersedia di Gibson.com. Album 4 dalam paket kolaborasi gitar dan album ini hadir dalam bentuk vinyl yang ditempatkan di dalam tempat gitar dengan desain unik yang berisi 4 pik gitar dan foto SMKC yang telah ditandatangani. (RO/OL-1)