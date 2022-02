Death on the Nile Puncaki Box Office

DEATH on the Nile memuncaki Box Office Amerika Utara membuktikan masih menariknya kisah misteri karangan Agatha Christie.

Film produksi 20th Century, yang ketiga berdasarkan novel Christie keluaran 1937 dengan judul yang sama, meraup pendapatan sebesar US$12,8 juta.

"Ini adalah hasil yang apik mengingat situasnya," ujar David A Gross dari ranchise Entertainment Research.

Situasi yang dimaksud adalah penyelngaraan Super Bowl yang selalu membuat jumlah penonton bisokop merosot serta pandemi covid-19 yang membuat industri perfilman Amerika Serikat (AS) lesu.

Death on the Nile dibintangi dan disutradarai oleh Kenneth Branagh sebagai detektif Belgia Hercule Poirot, peran yang telah dia mainkan dalam film Murder on the Orient Express.

Branagh tengah menjalani tahun yang gemilang setelah film Belfast meraih nominasi Piala Oscar untuk film terbaik dan sutradara terbaik.

Pemuncak Box Office pekan lalu, Jackass Forever, turun ke posisi kedua dengan raihan US$8,1 juta. Film yang menampilkan aksi konyol, menjijikan, dan menyakitkan itu menampilkan Johnny Knoxville dan teman-temannya.

Posisi ketiga, ditempati oleh film yang dirilis secara strategis sebelum Hari Valentine, Marry Me, yang meraup pendapatan sebesar US$8 juta.

Film produksi Universal itu menampilkan Jennifer Lopez dan Owen Wilson sebagai bintang musik dan guru matematika yang secara spontan sepakat menikah.

Film superhero Spider-Man: No Way Home menduduki posisi keempat dengan raihan US$7,2 juta.

Film produksi Sony/Marvel itu telah menduduki posisi lima besar di AS sejak dirilis sembilan pekan lalu.

Posisi kelima ditempati oleh film debutan Blacklight. Film thriller yang dibintangi Liam Neeson itu meraup pendapatan sebesar US$3,6 juta. (AFP/OL-1)