Ini Hal yang Ditonjolkan TREASURE Lewat Jikjin

GRUP idola K-pop TREASURE menonjolkan koreografi yang energik dan dinamis saat membawakan lagu utama album baru mereka, yakni Jikjin, yang menjadi bagian dari mini album pertama The Second Step: Chapter One.

"Judul lagu utama kami Jikjin memiliki koreografi energik dan dinamik yang intensif, ditambah hip sounds," kata TREASURE melalui trailer dokumenter yang diunggah di laman YouTube mereka.

Menurut TREASURE, ada banyak detail elemen dalam koreografi mereka. Inilah alasan mereka sering terjatuh dan cedera saat mencoba menarikannya. Walau begitu, mereka berharap tidak ada personel yang mengalami cedera.

Mereka merasa lagu Jikjin atau berarti lurus ke depan, hadir di waktu tepat dan menjadi lagu yang cocok untuk mereka. TREASURE mengatakan ingin menjadi grup dengan identitas yang kuat.

"Anggota-anggota kami memiliki passion yang kuat berpartisipasi membuat album ini. Jadi kami berusaha melakukan yang terbaik dalam komposisi dan pembuatan lirik. Kami mengambil bagian dalam album kali ini," ujar TREASURE.

Nama Choi Hyunsuk, Yoshi, dan Haruto tercatat sebagai pembuat lirik sekaligus penyusun Jikjin. Mereka juga berpartisipasi dalam pembuatan lirik dan penyusunan lagu lainnya dalam album antara lain, U, Darari dan It's Okay.

Mini album The Second Step: Chapter One dijadwalkan hadir pada 15 Februari 2022, atau hampir setahun setelah peluncuran album studio pertama mereka berjudul The First Step: Treasure Effect pada Januari 2021.

"Perlu lebih banyak waktu untuk memastikan kami memberi pada penggemar musik yang bagus. Tapi aku percaya album ini akan menjadi hadiah untuk mereka yang sudah menanti," kata TREASURE.

Menjelang perilisan mini album baru, TREASURE merilis foto-foto teaser, video visual para personel grup dan poster lirik Jikjin. (Ant/OL-1)