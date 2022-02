Tayangan dari Balik Layar And Just Like That... Hadir di HBO Go

MULAI Kamis (10/2), Anda bisa menemui para pemeran dan kru serial And Just Like That…, yang merupakan babak lanjutan dari serial HBO paling menggebrak, Sex and the City, dalam tayangan And Just Like That… The Documentary, suguhan spesial dari balik layar yang mulai tayang pada Kamis (10/2) hanya di HBO GO.

Tayangan And Just Like That... The Documentary menghadirkan wawancara bersama para bintang yaitu Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon dan Kristin Davis, Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sarita Choudhury, juga Michael Patrick King, serta sang perancang kostum, Molly Rogers dan Danny Santiago.

Serial And Just Like That... sudah tayang di HBO Go sejak 9 Desember lalu.

And Just Like That…, babak baru dari serial HBO yang menggebrak Sex and the City, dari executive producer Michael Patrick King, berkisah tentang Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), dan Charlotte (Kristin Davis) ketika mereka menjalani perjalanan mulai dari keruwetan realitas kehidupan dan pertemanan pada saat mereka berusia 30an hingga usia 50an.

Serial ini juga menghadirkan pemain yang pernah muncul sebelumnya seperti Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, dan Evan Handler. (RO/OL-1)