Akuisisi Saham Sule Channel, Prestige Corp Siapkan Kemasan Baru

PARA penggemar Sule Channel sepertinya harus bersiap-siap dengan suguhan baru di channel tersebut. Pasalnya Prestige Corp siap membuat gebrakan setelah mengakuisi sebagian saham Sule Channel, kanal Youtube anyar garapan komedian senior Indonesia, Sule pada 6 Januari silam. Akuisisi itu juga ditandai dengan perubahan nama Sule Channel menjadi Sule Production (S-PRO).

S-PRO akan bergerak bersama Prestige Corp melalui PT Sule Entertainment Prestisius, yang berfokus dalam ekosistem hiburan tanah air berbasis digital. Hingga saat ini S-PRO berhasil memperoleh 8,1 juta subscribers dan 29,4 juta views melalui pembaharuan program yang dicanangkan.

Menurut CEO Prestige Corp Rudy Salim dirinya ingin ikut andil dalam memberikan tayangan komedi Indonesia dengan mengedepankan 3 hal yaitu elegant, educative, dan entertaining melalui S-PRO.

“Positioning kanal Youtube ini akan melebarkan sayapnya kepada kalangan nasional, yang sebelumnya Ferdinan Sule atau lebih dikenal dengan sebutan Kang Sule telah berhasil merangkul kalangan penonton dari daerah Jawa Barat," ujar Rudy Salim di kawasan Pluit Jakarta (10/2).

Tujuan akuisisi ini kata Rudy untuk meningkatkan profesionalitas dan memberikan warna baru bagi dunia hiburan dan komedi tanah air. “Prestige Corp akan membantu dalam produksi, editing, cinematography, script, content writing dan social media untuk meningkatkan fundamental dari perusahan ini. Kedepannya perusahaan ini akan mengembangkan bisnis di talent management, industri musik, konser, hiburan, dan lainnya," terang Rudy.

Tidak menutup kemungkinan S-PRO juga akan mengembangkan dunia bisnis non-digital dengan Prestige Corp sebagai partner strategisnya. "Semoga dengan akuisisi dari Prestige Corp terhadap Sule Channel ini, dapat membuat suatu perusahaan dengan tata kelola good corporate governance yang akuntabel, yang dapat divaluasi serta transparan. Kami juga ingin S-PRO dapat merangkul penonton yang lebih luas, untuk saat ini targetnya kalangan nasional. Namun kedepannya kami juga ingin merangkul upper class, dengan kemasan yang lebih premium dan juga kalangan millennial dengan menampilkan Sule, keluarga Sule, dan rekan-rekan komedian lain," jelas Rudy Salim.

The New Sule Productions S-PRO juga akan menyajikan rangkaian program yang penuh dengan warna baru, unsur komedi dan hiburan. Rebranding program S-PRO terdapat enam program berbeda yang nantinya yang akan tayang sebanyak dua video per hari.

Empat program rebranding yaitu ONTROG On Location (Komedi vlog yang menampilkan artis/komedian senior Indonesia), Ini Bukan Talkshow (Talkshow Kang Sule bersama anaknya Rizwan yang sarat dengan hal inspiratif), Kios (Program Komedi yang akan membahas sesuatu yang viral di masyarakat), Kusutnya Kisut (Kang Sule sebagai Ki Sutisna bersama Jarwo memberikan kejutan kepada public) dan juga JAS (Jahil Ala Sule yang tampil dengan format lebih fresh).

S-PRO juga akan menampilkan tiga program terbaru yaitu Love Story (Talk show oleh Putri Delina dan Rizky Febian tentang kisah cinta netizen), Hati ke Hati (Talk show perempuan yang dibawakan oleh Nathalie).

“Untuk mempersiapkan rebranding ini, Prestige Corp juga membangun studio bernama S-PRO Studio yang berlokasi di Pluit sebagai pusat aktifitas dari kegiatan produksi kanal Youtube ini. S-PRO diharapkan dapat memberikan warna baru untuk penonton Youtube Indonesia melalui program komedi yang unik dan berbeda. HOOH.. Indah sekali.. Kami harapkan semua program di S-PRO dapat memberikan keindahan,” kata Sule. (RO/A-1)