42 Tahun Selepas Tragedi, The Who akan Kembali Gelar Konser di Cincinnati

BAND rock asal Inggris The Who akan tampil dalam konser pertama mereka di Cincinnati, Amerika Serikat (AS), selama lebih dari empat dekade, setelah tragedi konser yang menewaskan 11 orang terjadi pada 1979.

The Who akan tampil di TQL Stadium pada 15 Mei, menurut laporan WCPO-TV, Senin (7/2) waktu setempat. Kembalinya band itu awalnya direncanakan pada April 2020 tampil di BB&T Arena, Kentucky, tetapi harus ditunda karena pandemi covid-19.

"Kami sekarang bermain di tempat yang lebih besar, yang jelas akan meningkatkan pendapatan," kata vokalis Roger Daltrey, dikutip dari The Hollywood Reporter, Kamis (10/2).

Usai tragedi itu, The Who selama bertahun-tahun mendukung beasiswa di daerah pinggiran Cincinnati, tempat di mana tiga korban bersekolah.

"Saya sangat senang dengan fakta bahwa kami meninggalkan warisan untuk Cincinnati," tutur Daltrey mengenai beasiswa tersebut.

Dalam film dokumenter The Who: The Night that Changed Rock (2019), band legendaris itu mengatakan kesempatan untuk tampil dalam konser di Cincinnati lagi akan menjadi kesempatan yang menggembirakan bagi mereka. Kesempatan itu juga menjadi upaya untuk menyembuhkan luka.

Tragedi yang terjadi pada 3 Desember 1979 juga menyebabkan lebih dari 20 orang lainnya terluka.

Para penonton saat itu dilanda kebingungan dan pihak penyelenggara kurang persiapan ketika ribuan penggemar antre berjam-jam untuk mendapatkan kursi di konser yang berlangsung di Riverfront Colosseum itu.

Band yang pertama kali dibentuk pada 1964 itu dianggap sebagai salah satu band rock paling berpengaruh di abad ke-20.

The Who telah menelurkan berbagai karya terkenal, termasuk single pertama mereka, I Can't Explain (1965), My Generation (1965), Substitute (1966), dan Happy Jack (1966). (Ant/OL-1)