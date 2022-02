Denise Tinggalkan SECRET NUMBER

DENISE mengumumkan kepergiannya dari grup K-Pop SECRET NUMBER dan Vine Entertainment.

Melalui Instagram, Denise merilis pernyataan dalam bahasa Korea dan Inggris yang mengumumkan kontraknya dengan Vine Entertainment telah berakhir dan bahwa dia akan meninggalkan grup.

Dia pun menambahkan keterangan, "Terima kasih atas kesabaran Anda dan untuk semuanya. Cinta selalu."

Dalam pernyataan tersebut, Denise mengatakan kontraknya dengan Vine Entertainment telah berakhir pada 1 Februari 2022.

"Mereka yang telah lama menungguku pasti terkejut dengan berita ini, jadi aku dengan tulus meminta maaf. Setelah debut sebagai SECRET NUMBER pada Mei 2020, saya telah membuat kenangan berharga bersama dengan LOCKEY (klub penggemar resmi SECRET NUMBER)," ujar Denise dilansir Soompi, akhir pekan lalu.

"Saya sangat bersyukur telah berpromosi dengan perasaan bahagia dan telah menerima begitu banyak cinta dan perhatian Anda selama setahun terakhir. Meskipun saya tidak lagi dapat menyapa Anda sebagai SECRET NUMBER, saya akan mendukung sesama anggota lain," lanjutnya.

Meski ini akan menjadi pernyataan terakhirnya sebagai anggota SECRET NUMBER, Denise berharap bisa terus memberikan cinta kepada grup idola yang pernah menaunginya.

"Terakhir, untuk LOCKEY, yang selalu memberi saya cinta dan dukungan mereka, dan kepada sesama anggota, yang saya cintai. Kepada agensi saya dan banyak anggota staf yang mendukung dan menghargai segala sesuatu tentang saya, saya dengan tulus berterima kasih," kata Denise.

Denise juga membagikan hadiah spesial untuk para penggemarnya di Instagram Stories, covier lagu DAY6 'You Were Beautiful" serta beberapa foto dengan SECRET NUMBER.

SECRET NUMBER memulai debutnya pada Mei 2020 sebagai grup beranggotakan lima orang di bawah Vine Entertainment dengan lagu Who Dis? dan melakukan comeback pertama mereka dengan Got That Boom pada November di tahun yang sama.

Sementara comeback terbaru grup tersebut adalah pada Oktober 2021 dengan Fire Saturday, Denise tidak ikut serta dalam promosi untuk single tersebut. (Ant/OL-1)