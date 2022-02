Paramount dan Nickelodeon Siapkan Film Smurf Baru

PARAMOUNT Animation dan Nickelodeon Animation bekerja sama dengan LAFIG Belgia dan IMPS akan memproduksi sejumlah film berdasarkan waralaba The Smurf.

Proyek pertama dari kemitraan baru akan mendarat sebagai film musikal animasi yang mulai diproduksi pada tahun ini dan akan rilis pada 20 Desember 2024.

Pam Brady, yang pernah terlibat dalam sitkom animasi South Park dan film komedi aksi Team America, akan menulis proyek pertama Smurf hasil kolaborasi itu. Kru kreatif lainnya, termasuk sutradara, akan diumumkan nanti.

Baca juga: Tangis Pertama Kirsten Dunst untuk Nominasi Pertama Oscar

Waralaba The Smurf sendiri didasarkan pada karakter dan cerita yang dibuat seniman komik Belgia Pierre Culliford atau yang dikenal sebagai Peyo.

Presiden animasi untuk Paramount Animation dan Nickelodeon Animation Ramsey Naito mengatakan pihaknya merasa terhormat menambahkan The Smurfs ke dalam daftar proyek baru mereka

"Kami senang menceritakan sebuah kisah yang tetap setia pada asal-usulnya, tetapi dengan sentuhan musik Smurf-tastic yang menggairahkan penonton baru dan dibangun di atas waralaba Smurf dan alam semesta karakter dan cerita yang luar biasa," kata Naito, dikutip Kamis (10/2).

Selain film, Nickelodeon, LAFIG Belgia, dan IMPS juga telah merencanakan musim kedua atau 26 episode dari serial The Smurfs. Di bawah kesepakatan produksi TV, Nickelodeon melisensikan hak global untuk

The Smurfs, yang bercerita mengenai karakter Papa Smurf, Smurfette, Brainy, Hefty, Clumsy, dan lainnya.

Serial tersebut diluncurkan secara perdana pada September 2021 di AS dan kemudian ditayangkan di saluran Nickelodeon internasional serta di beberapa saluran publik Eropa.

Proyek film baru The Smurfs menandai produksi animasi terbaru Nickelodeon dan Paramount setelah Teenage Mutant Ninja Turtles: The Next Chapter, karya sutradara Jeff Rowe dan dijadwalkan rilis pada 4 Agustus 2023. (Ant/OL-1)