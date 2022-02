Serial Drama Korea Grid akan Tayang di Disney+ Hotstar Mulai 16 Februari

LAYANAN streaming Disney+ Hotstar akan segera menayangkan serial drama Korea berjudul Grid, yang akan memancing rasa penasaran penonton melalui aksi drama menegangkan dengan alur yang cepat.

Dikutip dari keterangan resmi, Selasa (8/2), Grid berpusat pada sekelompok orang yang memburu sosok misterius yang dikenal dengan nama The Ghost.

Kelompok yang berisikan para individu dan lembaga pemerintah ini harus bekerja sama untuk melacak dan mengungkap kebenaran di balik The Ghost, yang sekarang terlibat dalam kasus pembunuhan, 24 tahun setelah ia menciptakan sistem Grid untuk menyelamatkan planet dari bencana angin Matahari.

Menampilkan jajaran aktor ternama baik di depan, maupun di balik layar, Grid, ditulis oleh penulis naskah peraih penghargaan Lee Soo-Yeon), disutradarai Lee Khan, dan Park Cheol-hwan.

Grid dibintangi oleh Seo Kang-joon, Kim A-joong, Kim Moo-yul, Kim Sung-kyun, dan Lee Si-young.

Grid berkisah tentang Kim Sae-Ha (Seo Kang-joon), seorang pegawai agensi pemerintahan misterius yang dikenal sebagai Biro, yang telah menghabiskan waktu selama 24 tahun melacak The Ghost dan selalu menanti aksi berikutnya.

Jung Sae-byeok (Kim A-joong) adalah seorang detektif yang juga menyelidiki kasus The Ghost. Ia terseret dalam kasus memburu The Ghost setelah menemukan petunjuk yang kembali membuka kasus buntu.

Ketegangan semakin memuncak saat pasangan ini mencoba menangkap sosok The Ghost dengan agenda mereka masing-masing, namun rahasia dan kebenaran apa yang akan mereka temukan dalam proses perburuan?

Grid adalah salah satu serial terbaru dari koleksi konten Korea yang akan terus bertambah dalam Disney+ Hotstar, sebagai komitmennya untuk membawa konten berbahasa global dan lokal yang berkualitas bagi para penonton di seluruh penjuru dunia.

Penggemar konten berbahasa Korea dapat menikmati tayangan Disney+ Hotstar APAC originals lainnya seperti Snowdrop, yang dibintangi Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae-in; Rookie Cops, yang dibintangi Kang Daniel; serta Kiss Sixth Sense dan Moving, yang akan segera tayang. (Ant/OL-1)