Buat Remix Peru, Fireboy DML Gandeng Ed Sheeran

MUSISI Nigeria Fireboy DML berkolaborasi dengan peraih penghargaan Grammy Award, Ed Sheeran untuk single remix Peru via YBNL Nation / EMPIRE.

Dirilis pada Juli, single dan videonya rilis beberapa minggu sebelum Fireboy memulai tur Amerika Serikat (AS) perdana Apollo pada Februari. Diperkenalkan dengan perkusi berirama, single ini memiliki lirik yang khas Peru, Para.

Melalui keterangan resmi, Senin (7/2), Fireboy menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang terus menerus menarik perhatiannya saat dia melakukan perjalanan dari Jozi, Miami ke San Francisco.

Dengan visual yang disutradarai Gabriella Kingsley, Fireboy dan Sheeran bertemu di sebuah warehouse party di London saat Sheeran masuk melalui tangga sambil bernyanyi, "Pour up the bottle I wanna level up. When I'm with you I never get enough. Slow whine, I'm not in a rush memengaruhi seluruh dancehall melalui vokalnya yang khas.

Sepanjang video, keduanya saling memberi energi positif untuk menciptakan duo yang tidak biasa dan menawan.

"Ini adalah mimpi mengetahui Ed Sheeran adalah penggemar musik saya dan dia bergabung untuk lagu yang terinspirasi oleh saya keliling dunia," kata Fireboy DML.

"Ini bukan hanya momen yang menyenangkan bagi saya, tetapi juga untuk Afrobeats. Saya harap ini adalah yang pertama dari banyak kolaborasi dengan Ed dan artis lain di seluruh dunia, dan saya tidak sabar menunggu semua orang menikmati lagu ini selama liburan," tambahnya.

Peru terus membuat jejak dalam tangga lagu di seluruh dunia dan telah mencapai 75 juta lebih streaming dan menjadi lagu yang paling banyak diputar kedua di Nigeria.

Lagu aslinya memuncak di tangga lagu resmi Afrobeats Inggris dan #1 di Apple's Top 100 di Nigeria, Ghana, Uganda, Tanzania, dan banyak lagi. (Ant/OL-1)