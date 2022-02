Serial The Girl Before akan Tayang di HBO Go Mulai 10 Februari

DARI sang pencipta, penulis, dan executive producer JP Delaney, serial pendek original terbaru The Girl Before akan tayang sebanyak 4 episode berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS), Kamis (10/2), di HBO GO.

The Girl Before berkisah tentang Jane (Gugu Mbatha-Raw), yang mendapat kesempatan pindah ke rumah ultraminimalis yang sangat asri dirancang oleh seorang arsitek misterius (David Oyelowo).

Hanya ada satu permasalahan, para penghuni harus mematuhi aturan ketat yang telah disusun. Jane mulai merasa rumah itu mengubah dirinya dengan cara yang tidak diduga. Ketika ia menemukan hal mengejutkan tentang penghuni sebelumnya, Emma (Jessica Plummer), ia terpaksa berhadapan dengan kengerian yang sama.

Baca juga: Serial Tentang Perempuan yang Lindungi Keluarga Anee Frank Digarap

Ketika perjalanan waktu keduanya menyatu, Jane mulai bertanya apakah ia akan bernasib sama dengan perempuan sebelumnya.

Empat episode thriller psikologis ini dibintangi Gugu Mbatha-Raw, yang juga memulai debut sebagai associate producer, aktor nominasi Golden Globe, BAFTA, dan Emmy David Oyelowo, Jessica Plummer, dan Ben Hardy.

Diadaptasi oleh Delaney dari novel laris hasil karyanya yang berjudul sama, yang dijual lebih dari satu juta kopi sejak diterbitkan pada 2016, The Girl Before ditulis dan dieksekutif-produseri oleh Delaney bersama Marissa Lestrade sebagai asisten penulis episode tersebut. Hadir sebagai sutradara adalah peraih nominasi Emmy Lisa Bruehlmann, yang juga menjadi executive producer. (RO/OL-1)