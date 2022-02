Serial Tentang Perempuan yang Lindungi Keluarga Anee Frank Digarap

SERIAL terbatas A Small Light, yang memotret kisah seorang perempuan Belanda dalam upaya melindungi keluarga Anne Frank dilaporkan tengah dibuat oleh National Geographic untuk Disney+.

Dikutip dari Deadline, Senin (7/2), serial yang ditulis Rater dan Phelan tersebut mengikuti kisah Miep Gies, yang saat itu berusia dua puluhan, diminta oleh bosnya, Otto Frank, untuk menyembunyikan keluarganya dari Nazi selama Perang Dunia II.

Selama dua tahun berikutnya, Miep, suaminya Jan, dan para pembantu lainnya mengawasi delapan orang yang bersembunyi di Secret Annex, termasuk Otto Frank, istrinya Edith, dan putri mereka, Anne serta Margot, dan empat orang lainnya.

Baca juga: All of Us Are Dead Puncaki 10 Besar Harian Netflix AS

Miep merupakan seorang yang menemukan buku harian Anne dan menyimpannya dengan aman.

Otto, satu-satunya yang selamat dari delapan orang itu, nantinya membagikan tulisan Anne kepada dunia sebagai salah satu bukti Holocaust yang paling kuat.

A Small Light sedang dalam proses lampu hijau ketika bulan lalu, 60 Minutes menayangkan laporan mengejutkan mengenai seorang tersangka yang mengkhianati keluarga Frank.

Meski demikian, seorang sumber mengatakan laporan tersebut tidak berdampak pada rencana Nat Geo untuk A Small Light karena tidak memengaruhi cerita yang direncanakan.

Miep Gies telah meninggal pada 2010 di usia 100 tahun. Di akhir hidupnya, ia sempat mengatakan sesuatu yang mengilhami judul serial ini.

"Saya tidak suka disebut pahlawan karena tidak ada yang pernah berpikir Anda harus menjadi istimewa untuk membantu orang lain. Bahkan sekretaris biasa atau ibu rumah tangga atau remaja dapat menyalakan lampu kecil (small light) di ruangan yang gelap," ujarnya.

Fogel akan mengarahkan beberapa episode A Small Light, dibantu oleh produksi ABC Signature dalam kemitraan dengan Keshet Studios. Rater, Phelan, serta Fogel akan menjadi produser eksekutif bersama Peter Traugott dari Keshet Studios, Alon Shtruzman dari Keshet International, dan Avi Nir dari Keshet Media Group.

Casting untuk tiga karakter utama, yakni Miep, Otto, dan Jan, saat ini sedang berlangsung. Syuting dijadwalkan akan dimulai di Eropa, beberapa bulan mendatang.

Serial A Small Light menandai seri naskah Nat Geo kedua untuk Disney+ setelah The Right Stuff. Serial ini juga merupakan seri pertama Keshet Studios untuk Disney. (Ant/OL-1)