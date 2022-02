Ants From Up There, Album Kedua Black Country, New Road

BAND rock eksperimental Black Country, New Road resmi merilis album studio ke-2 mereka, Ants From Up There, melalui label musik Ninja Tune.

Album itu dirilis tepat hampir setahun setelah perilisan album perdana mereka For the first time, yang mendapatkan sambutan hangat dari industri musik dunia.

Momentum fenomenal dari album perdana mereka kemudian dimanfaatkan untuk proses pembuatan album Ants From Up There, di mana mereka mencapai sebuah keseimbangan yang terampil antara versi lebih berani dari musik mereka sebelumnya dan sebuah progresi yang natural.

Meski baru dirilis, Ants From Up There sudah mendapatkan pujian dari berbagai kritikus dan penggemar musik. Saat ini, album terbaru Black Country, New Road tersebut duduk di posisi #1 Highest Recent Ratings di situs Any Decent Music dan difItur di daftar Album Of The Year’s Critics’ Best.

Selain itu, Ants From Up There juga dinamakan Album of the Month dari situs Uncut, serTa mendapatkan ulasan yang gemilang dari MOJO, The Times, dan Daily Mail, dan ulasan 5 bintang dari NME dan The Independent.

Mengenai perilisan album terbaru mereka, Black Country, New Road, mengatakan, “Kami sangat senang dapat merilis album ke-2 kami Ants From Up There. Merilis dua album dalam jangka waktu setahun rasanya sangat menyenangkan dan seperti sebuah tantangan yang menarik."

"Pada awal 2021 lalu, kami memutuskan membuat karya yang bagus. Kami beruntung dapat meninggalkan London dan menyebrang ke Isle of Wight untuk merekam album ini — berada di luar kota merupakan sebuah pengalaman kreatif yang bermakna. Proses perekaman Ants From Up There dapat terjadi karena kontribusi Sergio Maschetzko dan David Granshaw. Kami sangat bangga dengan album ini. Kami harap anda menikmati album ini seperti kami menikmati proses pembuatannya,” lanjut mereka.

Album perdana mereka, For the First Time, dihujani ulasan gemilang dari berbagai kritikus dan penikmat musik dari seluruh dunia serta mendapatkan nominasi Mercury Music Prize.

Dirilis pada Februari 2021, album tersebut didaulat sebagai “salah satu album terbaik tahun ini” oleh The Observer dan mendapatkan review 5/5 dari The Times yang juga menamakan Black Country, New Road sebagai “the most exciting band of 2021”.

Selain itu, For the First Time juga mendapatkan dukungan yang ekstensif di seluruh dunia dan berhasil debut di posisi #4 chart album Inggris di pekan pertamanya, sebuah prestasi yang luar biasa untuk sebuah album perdana yang terbilang eksperimental.

Black Country, New Road dinamakan Artist Of The Week dan Album Of The Week oleh The Observer, The Line Of Best Fit, dan Stereogum, serta diftur oleh berbagai publikasi ternama dunia termasuk NPR, Pitchfork, NME, CLASH.

Jika album For the First Time memadukan post-rock, indie, dan spoken word yang dibawakan dengan intens, album Ants From Up There dipastikan akan memperluas perpaduan unik tersebut untuk menciptakan sebuah titik tengah yang membawa nuansa minimalis klasik, indie-folk, pop, rock alternatif, dan warna musik yang telah lekat dengan karakter Black Country, New Road.

Salah satu single terbaru mereka, Snow Globes, menjadi satu dari berbagai momen powerful di album Ants From Up There. Perpindahan antara nuansa musik yang lembut menjadi lebih serius terdengar di lagu ini.

Tahun 2022 dibuka oleh band asal Inggris ini dengan video klip single Concorde, yang disutradarai oleh Maxim Kelly dan didukung oleh production company independen Caviar.

Video klip Concorde menjadi video bertema fksi ilmiah pertama ala B-movie pertama mereka dengan berbagai kejutan di dalamnya.

Sebelumnya, single Bread Song — yang merupakan salah satu lagu favorit penggemar mereka yang sudah dibawakan secara langsung — mendapatkan sambutan hangat dari sejumlah publikasi ternama termasuk kanal YouTube The Needle Drop yang mendeskripsikan Black Country, New Road sebagai band yang “perlahan menjadi salah satu band kontemporer paling menarik di luar sana saat ini.”

Album Ants From Up There diumumkan bersamaan dengan perilisan single Chaos Space Marine, Oktober lalu yang mendapatkan berbagai macam reaksi dari pendengar mereka dan berbagai publikasi ternama dunia termasuk NPR yang mendeskripsikannya sebagai “a thrilling transcontinental epic,” dan The Times yang mendaulat mereka sebagai “salah satu band paling seru dan aneh dari Britania.”

Direkam di Chale Abbey Studios, Isle Of Wight selama musim panas tahun lalu dengan live engineer mereka Sergio Maschetzko, album ini menghadirkan hasil akhir yang penuh dengan pendirian yang dalam.

“Kami merasa sangat bersemangat selama proses perekaman album ini,” ujar bassist Tyler Hyde. “Proses pembuatannya sangat menyenangkan. Aku mulai menerima bahwa album ini adalah hal terbaik yang aku ikut memiliki andil seumur hidupku. Dan itu sangat tidak apa-apa.” (RO/OL-1)