Ingin Lebih Dekat dengan Penonton Indonesia, Netflix Siap Bawa Film Terbaik

DI tengah beragam pilihan saat ini, menyuguhkan sesuatu yang terbaik adalah hal yang multak harus dilakukan oleh produsen ataupun penyedia jasa. Sebab hanya dengan begitu produk mereka laku atau diterima masyarakat. Hal itu pula yang coba terus dilakukan Netflix.

Untuk lebih mendekatkan diri pada penggunanya di Indonesia, mereka pun berupaya memberikan kisa-kisah terbaik. Hal itu diungkapkan salah seorang representasi Netflix.

"Di Netflix, kami selalu berupaya untuk meningkatkan pengalaman para pengguna kami. Setelah sukses bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan dompet elektronik tahun lalu, kami antusias untuk memulai 2022 dengan menyediakan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Indonesia dalam mendapatkan hiburan yang berkualitas dengan menggandeng salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia, Alfamart," ujarnya.

Saat ini, kata dia, sudah tersedia di lebih dari 17.000 gerai di seluruh Indonesia. Metode baru ini memungkinkan pembayaran dalam bentuk tunai dan mempermudah semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki kartu debit/kredit dan dompet elektronik, untuk menikmati berbagai konten Netflix atau bahkan memberikannya sebagai hadiah kepada orang-orang tercinta.

"Anda dapat membeli kode prabayar Netflix di gerai Alfamart manapun dan memilih salah satu dari dua paket yang bisa Anda gunakan, paket Standar (Rp153.000/bulan) atau Premium (Rp186.000/bulan)," katanya.

"Metode pembayaran baru ini merupakan cara kami untuk menjangkau semua pengguna di Indonesia dan mempermudah mereka untuk mengakses katalog kami yang luas, termasuk tayangan-tayangan baru seperti All of Us Are Dead, Twenty Five Twenty One, Forecasting Love and Weather, dan Bridgerton Season 2," ujarnya. (RO/A-1)