Konser Atap Beatles yang Legendaris Tayang di IMAX pada 9 Februari

SALAH satu konser The Beatles yang paling ikonik di atap Apple Corps Savile Row, yang diselenggarakan pada 30 Januari 1969, dihadirkan kembali dalam format film berjudul The Beatles: Get Back-The Rooftop Concert.

Film berdurasi 60 menit ini hanya akan ditayangkan secara eksklusif di IMAX mulai 9 Februari 2022.

Konser Rooftop The Beatles ini merupakan bagian dari serial dokumenter karya Peter Jackson The Beatles: Get Back,dquo; yang sebelumnya ditayangkan di Disney+ Hotstar.

Disutradarai oleh sutradara pemenang Oscar Peter Jackson, The Beatles: Get Back, serial dokumenter ini menjadi sebuah persembahan spesial bagi para penggemar The Beatles karena mereka dapat menyaksikan konser legendaris ini secara eksklusif di layar lebar dengan kualitas gambar dan suara IMAX.

"Setelah perilisan serial dokumenter Peter Jackson, kami mendengar banyak permintaan dari penggemar yang ingin menyaksikan penampilan spesial tersebut di IMAX," kata Presiden IMAX Entertainment Megan Colligan dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (1/2).

"Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Disney untuk membawa Get Back ke sebuah panggung baru dan memberikan pengalaman satu kali seumur hidup bagi para penggemar Beatles untuk menyaksikan dan mendengar penampilan idola mereka dengan kualitas gambar dan suara IMAX," imbuhnya.

Seluruh video dan audio telah dioptimalkan untuk IMAX guna memberikan pengalaman tidak terlupakan bagi para penggemar. Para penggemar yang menyaksikan The Beatles: Get Back-The Rooftop Concert di bioskop IMAX juga berkesempatan mendapat merchandise spesial berupa tiket limited edition dan landyard dengan persediaan terbatas.

Cek jadwal penayangan The Beatles: Get Back-The Rooftop Concert di bioskop IMAX favorit mulai dari 9 Februari 2022. (Ant/OL-1)