Pizza Pepperoni, Persembahan Rahmania Astrini untuk Pasangan LDR

MUSISI muda Rahmania Astrini kembali meluncurkan single dengan genre RnB bertajuk Pizza Pepperoni, yang didedikasikan untuk para pasangan yang menjalani long distance relationship (LDR) atau hubungan jarak jauh.

Lagu terbaru penyanyi yang akrab disapa Astri itu akan mengeksplorasi suasana yang berbeda dari lagu-lagu terdahulunya yang cenderung didominasi pop.

Dibuka dengan suara Astri yang lembut dan diiringi gitar akustik, lagu Pizza Pepperoni menjadi lagu easy-listening yang asik didengarkan kapan saja.

Baca juga: Write Me Another Song, Tandai Comeback The Overtunes

"Lagu ini tentang perasaan ingin bertemu kembali dengan orang yang kamu cintai setelah lama tidak berjumpa. Dan ketika ketemu, ada hal yang ingin kamu lakukan sama-sama kayak se-simple makan bareng pizzapepperoni," ujar Astri dalam keterangan pers, dikutuip Sabtu (29/1).

Astri menceritakan inspirasi dari lagu itu datang ketika dirinya menyantap pizza pepperoni. Pizza Pepperoni diciptakan oleh Astri dan diproduseri oleh Dila Sarah. Proses rekamannya pun tidak memakan waktu lama.

Pemilihan lagu ini juga memiliki cerita uniknya sendiri. Astri awalnya mengunggah potongan dari beberapa lagu terbarunya di akun Tiktok-nya.

Hingga akhirnya Pizza Pepperoni menjadi lagu yang mendapatkan perhatian dari pengikutnya hingga akhirnya diputuskan untuk

direkam dan dijadikan single.

Sampai dengan hari ini, video teaser single tersebut sudah ditonton oleh lebih dari 438 ribu kali dan mendapatkan komentar lebih dari 1000.

Di single terbarunya, peraih AMI Awards kategori Penyanyi R&B Solo Terbaik 2020 untuk lagu Runaway itu , memainkan musik dengan nuansa yang baru yang ceria.

Berbeda dengan dua lagu terakhirnya yakni Butterfly dan When You Were Mine yang memiliki tema lagu lebih gelap.

"Pizza Pepperoni ini single pertama yang bener-bener bright dan lovey dovey dari aku. Selain itu nyeritain tentang LDR yang aku belum pernah punya lagu dengan theme seperti itu. Semoga lagu ini bisa jadi teman untuk kalian," ujar Astri.

Astri bergabung dengan label rekaman Warner Music Indonesia sejak 2017 ketika merilis debut single Menua Bersama.

Selain meraih penghargaan AMI Awards 2020 sebagai Penyanyi R&B Solo Artist Terbaik, Astri juga menyabet penghargaan di kategori yang sama pada 2019.

Single-nya Runaway sudah ditonton lebih dari 2.2 juta kali dan di-streams 2.3 juta kali. Single itu masuk ke dalam EP Adolescent, yang dirilis di awal 2021. (Ant/OL-1)