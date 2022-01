Blxst Rilis Video Musik About You

MUSISI hip-hop asal Amerika Serikat (AS), Blxst, merilis video musik single terbarunya, About You, yang disutradarai Alfredo Flores, yang pernah bekerja sama dengan Ariana Grande, Ciara, dan Justin Bieber.

Diproduksi dengan dukungan dari program Breakthrough Amazon Music, video klip terbaru Blxst mengambil inspirasi dari film Malcolm & Marie, yang dibintangi Zendaya dengan estetik hitam putihnya.

Video tersebut menampilkan Blxst dan kekasihnya, yang dimainkan oleh Paige Hurd dari seri Power Book II: Ghost and The Oval, menjalani kehidupan mereka sebagai sepasang kekasih.

Sebuah potret intim dari emosi-emosi yang dikeluarkan pada suatu malam, video musik sinematik tersebut menunjukkan berbagai sisi dari sebuah hubungan.

Blxst menjadi bagian dari generasi baru musik dan kultur hip-hop West Coast AS, tidak hanya sebagai seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, dan produser, namun juga sebagai visioner kreatif yang ikut andil dalam proses mixing dan mastering, hingga proses editing video-videonya dan pembuatan materi visual.

Meski Blxst mulai mempelajari proses music production dan recording secara otodidak di bangku SMA, kariernya yang semakin bersinar membuka jalan baginya untuk berkolaborasi dengan nama-nama terbesar di dunia hip-hop seperti YG, Mozzy, Snoop Dogg, Nas, dan sebagainya.

Setelah kesuksesan sejumlah single pada 2019, Blxst kemudian berkolaborasi dengan Bino Rideaux di mixtape kolaborasi pertama mereka, Sixtape.

Pada 2020, Blxst bekerja sama dengan Red Bull Records dan merilis EP solo perdananya, No Love Lost, yang dihujani pujian dari industri musik.

EP tersebut sukses duduk di posisi #3 chart Billboard Heatseeker Albums, #6 di chart Rolling Stone Breakthrough, #11 di chart Trending 25, dan single “Overrated” dari EP tersebut sukses duduk di #15 chart Radio Urban Amerika Serikat.

Edisi deluxe EP No Love Lost menghadirkan lagu Chosen (Feat. Tyga & Ty Dolla $ign), yang berhasil mengumpulkan lebih dari 150 juta stream hanya dalam kurang dari setahun dan berhasil menduduki posisi #1 di playlist Hot Hits Philippines Spotify, posisi #12 di chart Top 50 Philippines, posisi #9 di chart Viral 50Philippines, dan dimainkan di 4 stasiun radio ternama di Filipina.

Lagu tersebut viral di kalangan pengguna TikTok di Filipina yang turut berdansa menggunakan lagu tersebut di video TikTok mereka.

Chosen, saat ini, juga menduduki posisi #26 di chart Viral 50 Korea Selatan Spotify dan masuk ke playlist Causeway Trends untuk wilayah Singapura dan Malaysia di Spotify.

Blxst juga mendapatkan penghargaan Billboard Rising Star Award dan menjadi musisi pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut di gelaran Billboard R&B/Hip-Hop Summit.

Dengan semua prestasi yang telah ia capai selama beberapa tahun belakangan ini, tidak heran jika semua tiket untuk tur No Love Lost 2021-nya habis terjual hanya dalam 10 detik.

Dengan lebih dari 1 miliar stream, kemenangan besar di XXL Awards 2022 dan masuknya Blxst ke jajaran Freshman Class 2021 XXL, terpilihnya Blxst sebagai Breakthrough Artist oleh Amazon Music, sebuah nominasi di BET Hip Hop Awards 2021 dan BET Soul Train, dan masuknya Blxst ke daftar “Artist to Watch” dari Billboard, Complex, Pigeons & Planes, UPROXX, dan sebagainya, Blxst terus menciptakan jalannya sendiri di tengah industri musik yang semakin beragam saat ini. (RO/OL-1)