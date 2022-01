Kolaborasi NMDN dan Caccia Hadirkan Better Off Alone

NMDN (Nomaden) dan duo musik R&B/soul asal Jakarta, Caccia, berkolaborasi merilis single berjudul Better Off Alone, yang menggambarkan dilema dalam sebuah hubungan.

Dalam lagu tersebut, tokoh utama dihadapkan pada pilihan antara bertahan di sebuah hubungan yang tidak memberi kenyamanan atau keluar dari hubungan tersebut.

"Lagu ini bercerita dari sudut pandang seseorang yang sedang berada di dalam hubungan asmara, saat pasangannya menjalani semua hal secara terburu-buru," ucap Zefanya, vokalis Caccia, dalam siaran pers, dikutip Jumat (28/1).

"Pada akhirnya, tokoh utama kami ini menemukan bahwa ia lebih baik sendiri untuk sementara waktu, setelah menyadari kalau ia tidak cocok dengan pasangannya," lanjut dia.

Sementara itu, NMDN mengatakan, dia terpikir untuk berkolaborasi dengan Caccia karena warna lagu Better Off Alone dirasa cocok dengan musik grup tersebut.

"Berawal dari draft lagu yang sudah ada, saya terpikir untuk mengajak Caccia berkolaborasi, karena draft-nya cocok dengan warna lagu yang mereka tunjukkan di beberapa lagu sebelumnya. Hasilnya pun melebihi ekspektasi awal saya," kata NMDN.

Better Off Alone merupakan lagu berirama pop R&B dengan sentuhan musik elektronik. Penambahan unsur elektronik ini merupakan buah dari campur tangan NMDN. Sementara itu, liriknya digarap Tanisha Tishawiana Sadewo.

Dengan peluncuran resmi ini, lagu Better Off Alone menyusul L.D.R dan Let Me Confess, dua single Caccia yang dirilis pada 2021.

L.D.R menggambarkan dinamika hubungan asmara jarak jauh, sementara Let Me Confess merupakan perjalanan mencari sesuatu yang dapat mengisi bagian jiwa yang hampa dan akhirnya menemukannya dalam wujud seseorang.

Lagu Better Off Alone dirilis di bawah label rekaman Nueve Records dan sudah dapat didengarkan melalui platform streaming digital. (Ant/OL-1)